Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 22.01.2026
14:16 22.01.2026 (обновлено: 14:25 22.01.2026)
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 22.01.2026
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
Троих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье везут в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила администрация Хасанского округа. РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
хасанский район
китай
приморский край
хасанский район
китай
приморский край
Новости
происшествия, хасанский район, китай, приморский край
Происшествия, Хасанский район, Китай, Приморский край
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом

Трёх человек доставили в больницу после ДТП с туристическим автобусом в Приморье

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой помощи
Красный крест на автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Троих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье везут в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила администрация Хасанского округа.
Ранее Минздрав региона сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием автобуса и большегруза, автобус следовал из КНР с туристами. Прокуратура сообщала, что всего в автобусе находились 14 человек, из них трое погибли, а пятеро пострадали, автобус еще обследуют.
«
"По предварительным данным, трое погибли на месте, еще троих пассажиров автобуса в среднетяжелом состоянии доставляют в Хасанскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
ДТП при столкновении автобуса с грузовиком в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
После ДТП с автобусом в Приморье, где погибли три человека, возбудили дело
Вчера, 14:12
 
ПроисшествияХасанский районКитайПриморский край
 
 
Заголовок открываемого материала