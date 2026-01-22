https://ria.ru/20260122/dtp-2069577858.html
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом - РИА Новости, 22.01.2026
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
Троих пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье везут в больницу в состоянии средней тяжести, сообщила администрация Хасанского округа. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:16:00+03:00
2026-01-22T14:16:00+03:00
2026-01-22T14:25:00+03:00
происшествия
хасанский район
китай
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg
https://ria.ru/20260122/avtobus-2069575915.html
хасанский район
китай
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_283da9d348af8d4c8c2d836368968e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хасанский район, китай, приморский край
Происшествия, Хасанский район, Китай, Приморский край
Власти Приморья рассказали о пострадавших в ДТП с туристическим автобусом
Трёх человек доставили в больницу после ДТП с туристическим автобусом в Приморье