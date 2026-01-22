Рейтинг@Mail.ru
В автобусе, попавшем в ДТП в Приморье, находились 14 человек - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 22.01.2026 (обновлено: 15:33 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/dtp-2069564729.html
В автобусе, попавшем в ДТП в Приморье, находились 14 человек
В автобусе, попавшем в ДТП в Приморье, находились 14 человек - РИА Новости, 22.01.2026
В автобусе, попавшем в ДТП в Приморье, находились 14 человек
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе находились 14 человек, из них двое погибли, еще пять пострадали, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:39:00+03:00
2026-01-22T15:33:00+03:00
происшествия
хасанский район
китай
дтп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069625147_236:134:1273:717_1920x0_80_0_0_65bc4246f11bce65f23b2fc6679c43fc.jpg
https://ria.ru/20251028/dtp-2051078401.html
хасанский район
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069625147_317:0:1273:717_1920x0_80_0_0_1490e88dfa51aeaffc0311fc264e44f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, хасанский район, китай, дтп
Происшествия, Хасанский район, Китай, ДТП
В автобусе, попавшем в ДТП в Приморье, находились 14 человек

В Приморье в ДТП с автобусом с туристами из КНР двое погибли и пятеро пострадали

© Прокуратура Приморского края/TelegramНа месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Прокуратура Приморского края/Telegram
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв - РИА Новости. В попавшем в ДТП в Приморье автобусе находились 14 человек, из них двое погибли, еще пять пострадали, сообщает региональная прокуратура.
Ранее Минздрав Приморья сообщил, что на трассе в районе Барабаша Хасанского района произошло масштабное ДТП с участием автобуса и большегруза. По предварительной информации, автобус с туристами следовал из КНР. Количество пострадавших уточняется.
«
"Всего в автобусе находились 14 человек, из них двое погибли, а пятеро пострадали - им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура сообщила, что проводится проверка.
Как ранее сообщили РИА Новости в региональном Минздраве, погибли водитель автобуса и пассажир.
На месте ДТП с участием туристического автобуса в Приморье - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Приморье автобус столкнулся с грузовиком, пострадали восемь человек
28 октября 2025, 05:09
 
ПроисшествияХасанский районКитайДТП
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала