В автобусе, попавшем в ДТП в Приморье, находились 14 человек
В попавшем в ДТП в Приморье автобусе находились 14 человек, из них двое погибли, еще пять пострадали, сообщает региональная прокуратура. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:39:00+03:00
происшествия
хасанский район
китай
дтп
В Приморье в ДТП с автобусом с туристами из КНР двое погибли и пятеро пострадали