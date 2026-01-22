https://ria.ru/20260122/dtp-2069549316.html
В ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье, предварительно, есть погибший
В ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье, предварительно, есть погибший
В ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье, предварительно, есть погибший, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:57:00+03:00
2026-01-22T16:29:00+03:00
происшествия
хасанский район
китай
хасанский район
В ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье, предварительно, есть погибший
В ДТП с автобусом и грузовиком в Приморье, предварительно, есть один погибший