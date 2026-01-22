https://ria.ru/20260122/dtp-2069548743.html
Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами
2026-01-22

Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами, число пострадавших уточняется, сообщает минздрав региона.
2026-01-22T12:56:00+03:00
2026-01-22T12:56:00+03:00
2026-01-22T13:09:00+03:00
Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами
