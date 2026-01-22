Рейтинг@Mail.ru
Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 22.01.2026 (обновлено: 13:09 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/dtp-2069548743.html
Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами
Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами - РИА Новости, 22.01.2026
Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами
Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами, число пострадавших уточняется, сообщает минздрав региона. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T12:56:00+03:00
2026-01-22T13:09:00+03:00
китай
происшествия
хасанский район
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_198:0:3839:2048_1920x0_80_0_0_ac005ee4b1ba572aba49c12b64a3a2c2.jpg
https://ria.ru/20260121/dtp-2069301212.html
китай
хасанский район
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267995_653:0:3384:2048_1920x0_80_0_0_b2d8d9e94de5aebd9025f1c9ac9f385c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, происшествия, хасанский район, приморский край
Китай, Происшествия, Хасанский район, Приморский край
Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами

Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из Китая с туристами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль ДПС
Автомобиль ДПС - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль ДПС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 22 янв – РИА Новости. Попавший в ДТП с грузовиком автобус в Приморье следовал из КНР с туристами, число пострадавших уточняется, сообщает минздрав региона.
"На трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и большегруза. По предварительной информации, автобус следовал из КНР с туристами. Количество пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.
На место происшествия направлены сотрудники медицины катастроф, четыре бригады медиков Хасанской больницы и две бригады Надеждинской. Ситуация на контроле минздрава Приморья.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
В Ульяновске маршрутка попала в ДТП, есть пострадавшие
21 января, 13:50
 
КитайПроисшествияХасанский районПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала