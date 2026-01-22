Рейтинг@Mail.ru
16:31 22.01.2026 (обновлено: 16:59 22.01.2026)
Россия все еще не получила официального ответа США на инициативу по ДСНВ
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Москва еще не получала официального ответа от Вашингтона по двусторонним каналам на инициативу президента России Владимира Путина по ДСНВ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российская сторона все еще не получила по двусторонним каналам какого-либо предметного официального ответа со стороны США на инициативу в сфере "пост-ДСНВ". Она была выдвинута президентом России еще в сентябре прошлого года", - сказала официальный представитель в ходе брифинга.
Российский лидер 22 сентября 2025 года заявил, что Россия готова после 5 февраля этого года продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с Договором о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Он отметил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Трамп об истечении срока действия ДСНВ: истечет так истечет
8 января, 22:26
 
РоссияСШАВ миреВладимир ПутинМоскваВашингтон (штат)Мария Захарова
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
