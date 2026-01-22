ВС России одним ударом дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Российские морпехи одним ударом FPV-дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Шульц".

"Наши пилоты подготовлены очень хорошо, поэтому иногда хватает одного удара по технике", - добавил "Шульц".