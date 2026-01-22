https://ria.ru/20260122/dron-2069701458.html
ВС России одним ударом дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
ВС России одним ударом дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР - РИА Новости, 22.01.2026
ВС России одним ударом дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
Российские морпехи одним ударом FPV-дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем 61-й... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T21:15:00+03:00
2026-01-22T21:15:00+03:00
2026-01-22T21:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВС России одним ударом дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
ВС России одним ударом FPV-дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Российские морпехи одним ударом FPV-дрона уничтожили бронемашину ВСУ в ДНР, рассказал РИА Новости командир подразделения войск беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты, действующей в интересах группировки войск "Центр", с позывным "Шульц".
"Была обнаружена (FPV-дроном - ред.) техника противника, бронетехника (в ДНР
- ред.), которая была уничтожена", - сказал агентству морпех.
Боец уточнил, что враг предпринял попытку ротации личного состава.
"Наши пилоты подготовлены очень хорошо, поэтому иногда хватает одного удара по технике", - добавил "Шульц".