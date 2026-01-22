"Поговорим по-мужски". Что грозит инспектору ДПС из Мордовии

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Глеб Подгорский. Двое братьев нагрянули к инспектору Михаилу Колмакову на разборки, и словесная перепалка переросла в драку. Теперь сотруднику ДПС грозит срок. Суд уже признал его вину, но защита собирается оспорить это решение. Резонансное дело взяли на контроль в центральном аппарате СК России. Подробности громкой истории — в материале РИА Новости.

"Надо вмешаться"

В мае 2024-го сотрудник ГИБДД Краснослободска Михаил Колмаков остановил на трассе грузовик и составил на водителя протокол за непристегнутый и не накрытый тентом сыпучий груз. Вскоре, со слов защиты Михаила, инспектору позвонили: "Отпусти человека по-доброму".

"Это были братья Пастуховы. Николай раньше служил в ГАИ, на пенсии, а Михаил — сотрудник Росгвардии. Есть и третий брат — действующий сотрудник полиции. Протокол был составлен на их знакомого. Видимо, чувствуя себя хозяевами положения, решили вписаться за приятеля, но инспектор ДПС следовал закону", — объясняет адвокат Виктор Ходукин. По его словам, Пастуховы угрожали Колмакову — мол, "когда сдашь оружие, тогда и поговорим".

Вечером братья нагрянули в отдел, когда Колмаков сдавал смену. "Мой подзащитный был не один, а с напарником, который знал, что Пастуховы приехали на разборки, — восстанавливает события юрист. — И все же оставил инспектора одного. Мое личное мнение: если бы он не ушел, события развивались бы по-другому".

Со слов Ходукина, мужчины были пьяны. "Из стенограммы разговора следует, что оба не могли сесть за руль, поскольку находились в нетрезвом состоянии, искали того, кто их довезет. А человек, за которого они "вписались", пытался отговорить их, чтобы не начудили. Братья не стали откладывать поездку, — рассказывает адвокат. — Инспектор загнал служебную машину в гараж, где и завязался конфликт. Уборщица пыталась остановить братьев, опасаясь, что инспектора могут убить, но ее прогнали. Конфликт перешел в здание отделения".

Чтобы защититься, Михаил Колмаков начал обороняться подручными средствами, на что, как указывает Ходукин, "имел полное право". Схватился за лопату и нанес Михаилу Пастухову удар по голове, что привело к перелому височной кости и другим повреждениям. Часть драки попала на камеры видеонаблюдения: там зафиксировано, как братья сбивают инспектора с ног, наносят удары руками, ногами и той же лопатой.

Драка прекращается, когда вмешивается напарник Колмакова. "Оставив инспектора одного, он отправился к другому сотруднику и заявил, что надо бы вмешаться, чтобы предотвратить конфликт. Когда прибыли, уже все случилось", — объясняет защитник.

Стоп-кадр видеозаписи драки в отделе ГИБДД Стоп-кадр видеозаписи драки в отделе ГИБДД

Вторая сторона

У второй стороны другая версия. "У водителя не было документов на груз, Колмаков принял решение изъять транспорт. Один из наших подзащитных связался с ним и заверил, что документы привезут, попросил не отгонять машину на штрафстоянку. Начался словесный конфликт, который перерос в оскорбления. Колмаков предложил приехать к отделу ГИБДД и поговорить по-мужски, когда он сдаст смену", — рассказал Евгений Дубровских, адвокат Николая Пастухова.

На вопрос корреспондента, были ли Пастуховы в нетрезвом состоянии, Дубровских ответил, что это основано только на предположениях, поскольку никаких освидетельствований не проводилось.

Кроме того, он отметил, что по Сети разошелся только третий эпизод потасовки. Ссылаясь на показания, адвокат уточнил: примерно в 18:40 около здания ГИБДД со стороны гаража произошла драка. Когда появился свидетель, Колмаков лежал на асфальте лицом вниз, Михаил Пастухов стоял рядом, а Николай держал инспектора за одежду. "На вопрос свидетеля, нужна ли помощь, Колмаков ответил, что нет, — описал детали Дубровских. — То есть конфликт был исчерпан. Но затем инспектор поднялся и направился в гараж, выбежал оттуда с лопатой. В применении мер защиты необходимость отпала, что он осознавал. Тем не менее нанес удары Михаилу Пастухову, после чего тот потерял сознание".

Когда драка завязалась в отделении, Михаил Пастухов "с тяжелым увечьем" ворвался с лопатой и подключился к разборкам. "Он чуть не умер. Ему проводили трепанацию черепа", — объяснил юрист. Не долечившись, уехал на СВО — прямо во время следствия.

Итог драки — два уголовных дела. На инспектора — по части второй статьи 111 УК России ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). А на Николая Пастухова — по части первой статьи 318 УК ("Применение насилия в отношении представителя власти") и части второй статьи 112 УК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью").

Виктор Ходукин рассказывает, что суд признал инспектора виновным еще летом 2025-го и назначил три года лишения свободы. Но защита подала апелляцию, которую из-за бюрократических проволочек Саратовский областной суд рассмотрит только 22 января. "Также мы будем ходатайствовать, чтобы Николаю переквалифицировали дело на часть вторую статьи 318, это более тяжкий состав, — говорит адвокат. — По нему приговора не было: Краснослободский районный суд еще летом прошлого года вернул дело прокурору на доследование, посчитав, что имеются признаки более тяжкого преступления".

Дубровских, в свою очередь, добавил, что прокурор и защита обжаловали это решение Краснослободского райсуда в 2025-м. Апелляцию Саратовский областной суд рассмотрит в один день с делом Колмакова.