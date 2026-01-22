https://ria.ru/20260122/domodedovo-2069449210.html
Открылась подача заявок на участие в аукционе по продаже "Домодедово"
Открылась подача заявок на участие в аукционе по продаже "Домодедово" - РИА Новости, 22.01.2026
Открылась подача заявок на участие в аукционе по продаже "Домодедово"
Подача заявок на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" открыта, сообщается на электронной площадке проведения торгов. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:03:00+03:00
2026-01-22T00:03:00+03:00
2026-01-22T00:03:00+03:00
московская область (подмосковье)
домодедово (аэропорт)
генеральная прокуратура рф
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137710/88/1377108893_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_6f420c26a226aa7277857d1ae312c5c1.jpg
https://ria.ru/20260121/domodedovo-2069310808.html
https://ria.ru/20260120/domodedovo-2069171073.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137710/88/1377108893_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_be191b1233a276dba061b6a99ea2db06.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), домодедово (аэропорт), генеральная прокуратура рф, экономика
Московская область (Подмосковье), Домодедово (аэропорт), Генеральная прокуратура РФ, Экономика
Открылась подача заявок на участие в аукционе по продаже "Домодедово"
Открылась подача заявок на участие в повторном аукционе по продаже "Домодедово"
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Подача заявок на участие в повторном аукционе по продаже аэропорта "Домодедово" открыта, сообщается на электронной площадке проведения торгов.
"Продажа долей в размере 100% уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ДМЕ Холдинг" и другие ... Дата и время начала подачи заявок 22.01.2026 00:01 (мск)", - говорится в сообщении.
Торги пройдут в формате голландского аукциона, то есть с понижением цены. Шаг понижения составит 10% от суммы - 13,2 миллиарда рублей, при этом стоимость актива не опустится ниже 66,1 миллиарда. Претенденты на участие в аукционе смогут подать заявки до 17.00 мск 28 января. Размер задатка составит 26,5 миллиарда рублей.
Аукцион по продаже "Домодедово
", который должен был пройти во вторник, не состоялся, поскольку единственного претендента не допустили до торгов. Индивидуальный предприниматель Евгений Богатый не предоставил для этого полный комплект документов, оформленных надлежащим образом.
Аэропорт "Домодедово" выставили на торги после того, как Арбитражный суд Московской области
17 июня 2025 года по иску Генпрокуратуры
взыскал в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта.