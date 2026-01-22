Аналитики рассказали, почему доллар вскоре может упасть до 70 рублей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль может еще укрепиться на фоне геополитики и жесткой монетарной политики ЦБ РФ, доллар при этом в ближайшее время может упасть до 70-74 рублей, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты.