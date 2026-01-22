Рейтинг@Mail.ru
Аналитики рассказали, почему доллар вскоре может упасть до 70 рублей - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:20 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/dollar-2069715914.html
Аналитики рассказали, почему доллар вскоре может упасть до 70 рублей
Аналитики рассказали, почему доллар вскоре может упасть до 70 рублей - РИА Новости, 22.01.2026
Аналитики рассказали, почему доллар вскоре может упасть до 70 рублей
Рубль может еще укрепиться на фоне геополитики и жесткой монетарной политики ЦБ РФ, доллар при этом в ближайшее время может упасть до 70-74 рублей,... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:20:00+03:00
2026-01-22T23:20:00+03:00
экономика
украина
валерий вайсберг
сергей суверов
центральный банк рф (цб рф)
велес капитал
арикапитал
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443103_0:19:999:581_1920x0_80_0_0_ebd779d7b1db17a9afcfb736ff344f21.jpg
https://ria.ru/20260122/serebro-2069691220.html
https://ria.ru/20260122/svift-2069587986.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001443103_0:0:889:666_1920x0_80_0_0_ac14af7600dbd6a97cef976dab6aa8f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, валерий вайсберг, сергей суверов, центральный банк рф (цб рф), велес капитал, арикапитал
Экономика, Украина, Валерий Вайсберг, Сергей Суверов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Велес Капитал, Арикапитал
Аналитики рассказали, почему доллар вскоре может упасть до 70 рублей

РИА Новости: на фоне геополитики доллар может упасть до 70-74 рублей

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевМужчина у пункта обмена валют в Москве
Мужчина у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Мужчина у пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Рубль может еще укрепиться на фоне геополитики и жесткой монетарной политики ЦБ РФ, доллар при этом в ближайшее время может упасть до 70-74 рублей, прокомментировали РИА Новости опрошенные эксперты.
Официальный курс доллара от ЦБ РФ в наступившем году уже упал ниже минимума прошлого года – до 76,04 рубля, а точнее – с весны 2023 года. Прошлый год он завершал на отметке 78,23 рубля.
Металлург укладывает на тележку свежевыплавленный мерный слиткок серебра - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Цена серебра впервые в истории поднялась выше 96 долларов за тройскую унцию
Вчера, 20:01
Российский рубль имеет хорошие шансы на дальнейшее укрепление: доллар в ближайшее время может упасть до 74 рублей, а, возможно, и до 72 рублей, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Растущие ожидания относительно более медленного снижения ключевой ставки дестимулируют спрос на валютные активы. Импорт остается низким как сезонно, так и за счет хороших поступлений в декабре 2025 года", - поясняет он.
С технической точки зрения курс доллара на форексе подошел вплотную к минимуму декабря прошлого года 75,54 рубля, и стабилизация ниже него позволит ожидать снижения курса к июльскому минимуму 74,02 рубля, оценивает аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.
"Ниже 74,02 рубля доллар не опускался с февраля 2023 года, а способность рубля отвоевать указанную отметку может наблюдаться на фоне дальнейшего улучшения геополитической ситуации и увеличения вероятности заключения мирного соглашения по Украине. Следующими целями движения ниже 74,02 рубля могут стать отметки 72,5 рубля и 70,5 рубля", - добавляет она.
Ожидание прогресса в переговорах по Украине оказывает поддержку рублю, и дальнейший позитив в этой сфере может толкнуть доллар до 72 рублей и даже, возможно, до 70 рублей в ближайшие недели, полагает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. "В то же время, долгосрочные перспективы рубля менее оптимистичны. Нефть сейчас дешевая, и это риск нарастания негатива для рубля. К концу года доллар может стоить 92 рубля", – резюмировал он.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Роль доллара в SWIFT смещается от торговли к финансовым операциям
Вчера, 14:38
 
ЭкономикаУкраинаВалерий ВайсбергСергей СуверовЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Велес КапиталАрикапитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала