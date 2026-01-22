Компания Rendez-Vous задолжала более 212 тысяч рублей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская обувная сеть Rendez-Vous, устроившая пресс-тур на французском горнолыжном курорте Куршевель, задолжала более 212 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее Telegram-каналы сообщали, что сеть Rendez-Vous организовала звёздный пресс-тур в Куршевеле в честь юбилея компании. Пресс-тур проходил в дорогом горном отеле и сопровождался перелётами на частных вертолётах и фотосъёмкой. Всего присутствовали 14 гостей и около десяти сотрудников компании. При этом, по информации Telegram-канала Baza, в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.
Из материалов следует, что против компании с 2022 года было возбуждено 14 исполнительных производств, одно из которых касается ареста. При этом семь из исполнительных производств были заведены с конца декабря 2025 года по 21 января - по четырем из них взыскиваются более 212,5 тысяч рублей по взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и госпошлине, присужденной судом. Еще три производства касаются тех же взысканий имущественного характера в пользу физических и юрлиц, однако задолженность по ним неизвестна.
Приставы в июне 2023 года пытались взыскать с компании госпошлину в 11,1 тысячи рублей, но в октябре того же года исполнительное производство было прекращено, потому что приставы не смогли найти должника или его имущество, доходы, на которые можно обратить взыскание.
По остальным пяти производствам, которые были возбуждены в 2023-2025 годах, сумма взысканий не указана, но они тоже касались взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц.