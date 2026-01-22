Компания Rendez-Vous задолжала более 212 тысяч рублей

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Российская обувная сеть Rendez-Vous, устроившая пресс-тур на французском горнолыжном курорте Куршевель, задолжала более 212 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Ранее Telegram-каналы сообщали, что сеть Rendez-Vous организовала звёздный пресс-тур в Куршевеле в честь юбилея компании. Пресс-тур проходил в дорогом горном отеле и сопровождался перелётами на частных вертолётах и фотосъёмкой. Всего присутствовали 14 гостей и около десяти сотрудников компании. При этом, по информации Telegram-канала Baza, в компании участились урезание бюджета и снижение бонусной части зарплаты, которая составляет основную доходную часть продавцов.

Из материалов следует, что против компании с 2022 года было возбуждено 14 исполнительных производств, одно из которых касается ареста. При этом семь из исполнительных производств были заведены с конца декабря 2025 года по 21 января - по четырем из них взыскиваются более 212,5 тысяч рублей по взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц и госпошлине, присужденной судом. Еще три производства касаются тех же взысканий имущественного характера в пользу физических и юрлиц, однако задолженность по ним неизвестна.

Приставы в июне 2023 года пытались взыскать с компании госпошлину в 11,1 тысячи рублей, но в октябре того же года исполнительное производство было прекращено, потому что приставы не смогли найти должника или его имущество, доходы, на которые можно обратить взыскание.