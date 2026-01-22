Додик приветствовал инициативу по созданию Совета мира

Рейтинг@Mail.ru
17:19 22.01.2026 (обновлено: 22:44 22.01.2026)
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп выступает на Совете мира в Давосе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 янв — РИА Новости. Лидер правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик приветствовал инициативу президента США Дональда Трампа Совет мира.
"Приветствую инициативу президента США Дональда Трампа, представленную в Давосе основанием Совета мира, как попытку вернуть политике ее основной смысл: мир, стабильность и защиту интересов народа, а не интересов разных глобальных бюрократий и структур лоббистов, которые годами живут за счет чужих кризисов, не разрешая ни один", — написал Додик в соцсети Х.
По его мнению, позиция Трампа заключается в том, чтобы мир перестал быть заложником "сошедших с ума бюрократий", государства должны вернуть себе право на защиту своих границ, порядка и народов.
Европа? Европа сегодня выглядит потерянной в своем лицемерии. Десятилетиями нам читали лекции о праве и демократии, пока поддерживали повестку навязывания идеологии, разрушения традиций, христианских и семейных основ общества и гонений на каждого политика и государство, которые осмелятся сказать "достаточно", — подчеркнул Додик.
Президент Сербии Александр Вучич отметил в четверг, что инициатива президента США — Совет мира — дополнительно разделила Европу, большинство стран ЕС пока уклонились от участия.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович сообщил в четверг, что официальный Загреб рассматривает приглашение Дональда Трампа вступить в Совет мира. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи в среду сообщила о принятии приглашения президента США. Премьер Албании Эди Рама ранее заявил, что принимает приглашение американского лидера стать членом новой организации.
В миреСШАЕвросоюзЕвропаДавосМилорад ДодикДональд ТрампАлександр Вучич
 
 
