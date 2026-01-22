Рейтинг@Mail.ru
07:04 22.01.2026 (обновлено: 07:07 22.01.2026)
Москалькова назвала блокаду воды в ДНР геноцидом
Москалькова назвала блокаду воды в ДНР геноцидом
© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Блокировка Украиной подачи питьевой и технической воды в ДНР - бесчеловечный и циничный метод ведения военных действий, который нельзя назвать иначе как геноцид собственного населения киевским режимом, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Водный геноцид ДНР Киев начал с весны 2022 года. Мирное население было лишено не только питьевой, но даже технической воды. Водная блокада – бесчеловечный и циничный метод ведения военных действий Украиной. Эти меры осуществляются в отношении населения Донбасса, которое украинский режим считал своими гражданами. Иначе как геноцид собственного населения украинским режимом это назвать нельзя", - сказала она журналистам.
Москалькова отметила, что при участии ее аппарата и благотворительных фондов в приграничье и новые субъекты РФ доставлялась гуманитарная помощь, в том числе и питьевая вода. Только для жителей ДНР в конце 2025 года было отправлено более 15 тонн бутилированной питьевой воды.
После отключения киевским режимом весной 2022 года водоснабжения по каналу Северский Донец - Донбасс в республике образовался острый дефицит воды. В частности, в дома горожан вода подавалась раз в три дня на несколько часов. После запуска нового канала Дон - Северский Донец дефицит воды снизился, однако ее все равно не хватает. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин неоднократно заявлял, что только освобождение Славянска и возобновление работы канала может решить проблему водоснабжения региона.
