Москалькова назвала блокаду воды в ДНР геноцидом

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Блокировка Украиной подачи питьевой и технической воды в ДНР - бесчеловечный и циничный метод ведения военных действий, который нельзя назвать иначе как геноцид собственного населения киевским режимом, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.