Дмитриев прокомментировал совет главы МВФ украинцам рычать по утрам

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны теряют варианты продолжения конфликта на Украине.
"Сторонники войны исчерпывают варианты того, как продолжать конфликт на Украине. Теперь они предлагают украинцам просто "поверить в себя… и рычать, как львы, по утрам", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя пост о высказывании директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.
Ранее Георгиева посоветовала гражданам Украины рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Она также не смогла до конца определиться, хочет ли Киев стать "европейским тигром" или все-таки "львом".
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.