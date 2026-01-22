Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев прокомментировал совет главы МВФ украинцам рычать по утрам
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
10:19 22.01.2026 (обновлено: 10:20 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/dmitriev-2069502270.html
Дмитриев прокомментировал совет главы МВФ украинцам рычать по утрам
Дмитриев прокомментировал совет главы МВФ украинцам рычать по утрам - РИА Новости, 22.01.2026
Дмитриев прокомментировал совет главы МВФ украинцам рычать по утрам
Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:19:00+03:00
2026-01-22T10:20:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
давос
кирилл дмитриев
кристалина георгиева
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009625489_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2532d8677837025fa40b8e6464b0f87c.jpg
https://ria.ru/20260121/deputat-2069273438.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069387470.html
украина
россия
давос
в мире, украина, россия, давос, кирилл дмитриев, кристалина георгиева, российский фонд прямых инвестиций, мвф, мирный план сша по украине
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Давос, Кирилл Дмитриев, Кристалина Георгиева, Российский фонд прямых инвестиций, МВФ, Мирный план США по Украине
Дмитриев прокомментировал совет главы МВФ украинцам рычать по утрам

Дмитриев: сторонники войны исчерпали варианты продолжения конфликта на Украине

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сторонники войны теряют варианты продолжения конфликта на Украине.
"Сторонники войны исчерпывают варианты того, как продолжать конфликт на Украине. Теперь они предлагают украинцам просто "поверить в себя… и рычать, как львы, по утрам", - написал Дмитриев в соцсети X, комментируя пост о высказывании директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.
Даниил Гетманцев - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Депутат Рады рассказал, что рычал по совету главы МВФ
21 января, 12:05
Ранее Георгиева посоветовала гражданам Украины рычать по утрам, чтобы сохранять веру в себя. Она также не смогла до конца определиться, хочет ли Киев стать "европейским тигром" или все-таки "львом".
Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. В 2024 году дефицит составил 43,9 миллиарда долларов. Бюджет на 2025 год был утвержден с дефицитом 37,3 миллиарда долларов и в него дважды вносились изменения, касающиеся увеличения военных расходов.
Также ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Дмитриев в Давосе планирует встретиться с некоторыми представителями делегации США. Он отметил, что Дмитриев в том числе передает американской стороне информацию по мирному урегулированию на Украине.
Всемирный экономический форум проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
"Конец неизбежен". Почему Зеленский стал лишней проблемой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДавосКирилл ДмитриевКристалина ГеоргиеваРоссийский фонд прямых инвестицийМВФМирный план США по Украине
 
 
Заголовок открываемого материала