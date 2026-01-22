Глава РФПИ прокомментировал обвинения соратников Зеленского в коррупции

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предъявления обвинений в коррупции или аресты соратников Владимира Зеленского стали хорошей антикоррупционной традицией, Предъявления обвинений в коррупции или аресты соратников Владимира Зеленского стали хорошей антикоррупционной традицией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Таким образом он прокомментировал новость о том, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств на 3,2 миллиона долларов. Ведомство не сообщает имя экс-замглавы офиса Зеленского. Однако, по данным украинского депутата Ярослава Железняка, прокомментировавшего ситуацию в своем Telegram-канале, речь идет о Ростиславе Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год.

"Уже во второй раз - прямо перед встречей Зеленского с Трампом - одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают/предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией", - написал Дмитриев в социальной сети X.