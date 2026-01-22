Рейтинг@Mail.ru
22.01.2026
03:48 22.01.2026
Глава РФПИ прокомментировал обвинения соратников Зеленского в коррупции
Глава РФПИ прокомментировал обвинения соратников Зеленского в коррупции
в мире
украина
россия
владимир зеленский
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
украина
россия
в мире, украина, россия, владимир зеленский, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)
Глава РФПИ прокомментировал обвинения соратников Зеленского в коррупции

Дмитриев назвал предъявления обвинений соратникам Зеленского хорошей традицией

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Предъявления обвинений в коррупции или аресты соратников Владимира Зеленского стали хорошей антикоррупционной традицией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Таким образом он прокомментировал новость о том, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств на 3,2 миллиона долларов. Ведомство не сообщает имя экс-замглавы офиса Зеленского. Однако, по данным украинского депутата Ярослава Железняка, прокомментировавшего ситуацию в своем Telegram-канале, речь идет о Ростиславе Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год.
Сотрудник НАБУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
На Украине предъявили обвинения четырем депутатам Рады, сообщили СМИ
27 декабря 2025, 20:00
"Уже во второй раз - прямо перед встречей Зеленского с Трампом - одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают/предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
На Украине заявили, что Умеров скрывается от обвинений НАБУ в командировках
4 декабря 2025, 22:23
 
