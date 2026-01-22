https://ria.ru/20260122/dmitriev-2069465450.html
Глава РФПИ прокомментировал обвинения соратников Зеленского в коррупции
Дмитриев назвал предъявления обвинений соратникам Зеленского хорошей традицией
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости.
Предъявления обвинений в коррупции или аресты соратников Владимира Зеленского стали хорошей антикоррупционной традицией, заявил
глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Таким образом он прокомментировал новость о том, что национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило, что предъявило обвинения экс-замглавы офиса Владимира Зеленского в хищении средств на 3,2 миллиона долларов. Ведомство не сообщает имя экс-замглавы офиса Зеленского. Однако, по данным украинского депутата Ярослава Железняка, прокомментировавшего ситуацию в своем Telegram-канале, речь идет о Ростиславе Шурме, занимавшем указанный пост с 2021 по 2024 год.
"Уже во второй раз - прямо перед встречей Зеленского с Трампом - одного из ближайших соратников Зеленского арестовывают/предъявляют обвинение в коррупции. Это становится хорошей антикоррупционной традицией", - написал Дмитриев в социальной сети X.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле 2024 года, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития.