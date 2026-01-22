https://ria.ru/20260122/diplomaty-2069555232.html
Эстония ужесточит правила въезда для российских дипломатов
Эстония ужесточит правила въезда для российских дипломатов - РИА Новости, 22.01.2026
Эстония ужесточит правила въезда для российских дипломатов
Эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:13:00+03:00
2026-01-22T13:13:00+03:00
2026-01-22T13:13:00+03:00
эстония
евросоюз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:765:2049:1917_1920x0_80_0_0_130602984c6e116a8ab9342765db92ee.jpg
https://ria.ru/20260121/estoniya-2069408700.html
https://ria.ru/20260119/nato-2068851639.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156058/27/1560582763_0:573:2049:2109_1920x0_80_0_0_ee59fc5a362f774effc636f3b922e6c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, евросоюз, в мире
Эстония, Евросоюз, В мире
Эстония ужесточит правила въезда для российских дипломатов
Эстония с 25 января ужесточит правила въезда в страну для российских дипломатов
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR.
"Согласно проекту распоряжения, для российских дипломатов, консульских работников, административного и технического персонала диппредставительств, а также членов их семей вводится требование получения обязательного предварительного разрешения на пересечение внешней границы Эстонии", - передает ERR.
Кроме того, был уточнен круг лиц, которые обязаны не позднее чем за 24 часа уведомлять власти Эстонии
о намерении поездки или транзита через страну ЕС
, в которой у них отсутствует аккредитация.
Отмечается, что инициатором ужесточения правил выступил глава эстонского МИД Маргус Цахкна в соответствии с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС. ERR пишет, что новые ограничения планируется применять с 25 января этого года.