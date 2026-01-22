Эстония ужесточит правила въезда для российских дипломатов

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Эстонские власти приняли решение об ужесточении с 25 января порядка пересечения государственной границы для российского дипломатического персонала, введя требование о предварительном получении разрешения на пересечение границы, сообщает в четверг телерадиокомпания ERR.

"Согласно проекту распоряжения, для российских дипломатов, консульских работников, административного и технического персонала диппредставительств, а также членов их семей вводится требование получения обязательного предварительного разрешения на пересечение внешней границы Эстонии", - передает ERR.

Кроме того, был уточнен круг лиц, которые обязаны не позднее чем за 24 часа уведомлять власти Эстонии о намерении поездки или транзита через страну ЕС , в которой у них отсутствует аккредитация.