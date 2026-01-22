Рейтинг@Mail.ru
В Минпросвещения прокомментировали идею корректировки работы детсадов
10:32 22.01.2026 (обновлено: 15:58 22.01.2026)
В Минпросвещения прокомментировали идею корректировки работы детсадов
В Минпросвещения прокомментировали идею корректировки работы детсадов - РИА Новости, 22.01.2026
В Минпросвещения прокомментировали идею корректировки работы детсадов
Режим работы детских садов в России определяется действующим законодательством в сфере образования, предусматривающим механизмы, которые позволяют... РИА Новости, 22.01.2026
общество
россия
владимир путин
образование - общество
социальный навигатор
детские вопросы
россия
общество, россия, владимир путин, образование - общество, социальный навигатор, детские вопросы
Общество, Россия, Владимир Путин, Образование - Общество, Социальный навигатор, Детские вопросы
В Минпросвещения прокомментировали идею корректировки работы детсадов

© РИА Новости / Варвара ГертьеВоспитанники детского сада
© РИА Новости / Варвара Гертье
Воспитанники детского сада. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Режим работы детских садов в России определяется действующим законодательством в сфере образования, предусматривающим механизмы, которые позволяют корректировать режим работы организаций с учетом занятости родителей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.
Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, проводимых ребенком в яслях и детском саду.
"В связи с поступающими вопросами о режиме работы дошкольных образовательных организаций Министерство просвещения Российской Федерации информирует: режим работы детских садов определяется действующим законодательством в сфере образования, предусматривающим механизмы, которые позволяют корректировать режим работы организаций с учетом занятости родителей", — говорится в сообщении.
Уточняется, что вопросы режима работы дошкольных учреждений носят адресный характер и рассматриваются на уровне субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и самих образовательных организаций с учетом индивидуальных потребностей семей.
"Конкретный режим работы группы устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с его локальным нормативным актом и может быть адаптирован по запросу родителей (законных представителей)", — рассказали в министерстве.

Там добавили, что в настоящее время 91,9 процента всех воспитанников посещают группы полного дня.
"В целях оказания методической поддержки Минпросвещения России продолжит работу по изучению и распространению лучших региональных практик в данной сфере в 2026 году", — заключили в Минпросвещения.
ОбществоРоссияВладимир ПутинОбразование - ОбществоСоциальный навигаторДетские вопросы
 
 
