В Минпросвещения прокомментировали идею корректировки работы детсадов

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Режим работы детских садов в России определяется действующим законодательством в сфере образования, предусматривающим механизмы, которые позволяют корректировать режим работы организаций с учетом занятости родителей, сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил о необходимости продумать увеличение количества часов, проводимых ребенком в яслях и детском саду.

"В связи с поступающими вопросами о режиме работы дошкольных образовательных организаций Министерство просвещения Российской Федерации информирует: режим работы детских садов определяется действующим законодательством в сфере образования, предусматривающим механизмы, которые позволяют корректировать режим работы организаций с учетом занятости родителей", — говорится в сообщении.

Уточняется, что вопросы режима работы дошкольных учреждений носят адресный характер и рассматриваются на уровне субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и самих образовательных организаций с учетом индивидуальных потребностей семей.

« "Конкретный режим работы группы устанавливается учреждением самостоятельно в соответствии с его локальным нормативным актом и может быть адаптирован по запросу родителей (законных представителей)", — рассказали в министерстве.

Там добавили, что в настоящее время 91,9 процента всех воспитанников посещают группы полного дня.