22.01.2026
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:14 22.01.2026
Около 400 деревьев высадили у поликлиник Москвы в 2025 году
Около 400 деревьев высадили у поликлиник Москвы в 2025 году
Около 400 деревьев высадили у поликлиник Москвы в 2025 году

© РИА Новости / Екатерина Лызлова Высадка деревьев
Высадка деревьев. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году высадили около 400 крупномерных деревьев возле поликлиник в рамках второго этапа программы реконструкции по новому московскому стандарту, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году высадили около 400 крупномерных деревьев возле поликлиник в рамках второго этапа программы реконструкции по новому московскому стандарту. Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые капитально отремонтировали согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что пространства оформлены в единой стилистике: специалисты сделали удобные пешеходные дорожки, установили современное освещение и лавочки. Там, где возможно, организовали зоны отдыха. "Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. На территориях поликлиник, прошедших реконструкцию, высадили почти 400 крупномерных деревьев", - уточнил Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.
"Около детских и смешанных поликлиник появилось около 90 деревьев, рядом с медучреждениями для взрослых высадили почти 300 крупномеров. Возраст деревьев составляет 10-20 лет, высота - от 2 до 5 метров, в основном высаживаем клены, рябины и липы. На территориях детских и смешанных медучреждений дополнительно высадили ели, которые можно украшать в преддверии Нового года", - добавил заммэра.
Он пояснил, что деревья выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.
Бирюков также напомнил, что возле столичных поликлиник, которые были реконструированы в рамках первого этапа программы, высадили почти 1,8 тысячи деревьев, а у медицинских учреждений второго этапа ранее уже появилось свыше 580 деревьев.
