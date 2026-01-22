Около 400 деревьев высадили у поликлиник Москвы в 2025 году

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году высадили около 400 крупномерных деревьев возле поликлиник в рамках второго этапа программы реконструкции по новому московскому стандарту, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства в 2025 году высадили около 400 крупномерных деревьев возле поликлиник в рамках второго этапа программы реконструкции по новому московскому стандарту. Новый облик получили не только сами здания медучреждений, которые капитально отремонтировали согласно новому московскому стандарту, но и прилегающие территории", - рассказал Бирюков.

Он отметил, что пространства оформлены в единой стилистике: специалисты сделали удобные пешеходные дорожки, установили современное освещение и лавочки. Там, где возможно, организовали зоны отдыха. "Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. На территориях поликлиник, прошедших реконструкцию, высадили почти 400 крупномерных деревьев", - уточнил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что зеленые насаждения имеют огромное значение для формирования комфортной городской среды, они очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли. При выборе пород предпочтение отдают тем, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

"Около детских и смешанных поликлиник появилось около 90 деревьев, рядом с медучреждениями для взрослых высадили почти 300 крупномеров. Возраст деревьев составляет 10-20 лет, высота - от 2 до 5 метров, в основном высаживаем клены, рябины и липы. На территориях детских и смешанных медучреждений дополнительно высадили ели, которые можно украшать в преддверии Нового года", - добавил заммэра.

Он пояснил, что деревья выращены в специализированных питомниках, где прошли подготовку к пересадке. Высадка производится в заранее подготовленные посадочные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает необходимую вентиляцию.