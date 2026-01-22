Депутат ЕП потребовал вернуть в стенограмму его оскорбление в адрес Трампа

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен настоял, чтобы в стенограмму вернули его оскорбление в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico.
В январе прошлого года Вистисен ответил на притязания Трампа в отношении Гренландии, употребив брань в ходе дебатов в Европарламенте. За свое высказывание депутат тогда получил замечание.
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США
25 декабря 2025, 18:51
Как пишет Politico, в стенограмме мероприятия нецензурную просьбу Вистисена "отвалить" в адрес Трампа заменили на созвучное высказывание, однако офис депутата обратился в соответствующую службу ЕП с требованием "восстановить верную формулировку".
"Стенограмма была скорректирована - дословно, как и требовалось", - отмечает издание.
В декабре 2025 года Вистисен снова обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа на фоне его новых притязаний на Гренландию, назвав американского лидера "задирой с манией величия", а его уловки "театральным громом".