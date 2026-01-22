Рейтинг@Mail.ru
Депутат ЕП потребовал вернуть в стенограмму его оскорбление в адрес Трампа
12:07 22.01.2026
Депутат ЕП потребовал вернуть в стенограмму его оскорбление в адрес Трампа
Депутат ЕП потребовал вернуть в стенограмму его оскорбление в адрес Трампа - РИА Новости, 22.01.2026
Депутат ЕП потребовал вернуть в стенограмму его оскорбление в адрес Трампа
Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен настоял, чтобы в стенограмму вернули его оскорбление в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает издание... РИА Новости, 22.01.2026
Депутат ЕП потребовал вернуть в стенограмму его оскорбление в адрес Трампа

Politico: депутат Вистисен потребовал вернуть его оскорбление в адрес Трампа

© REUTERS / Nathan HowardПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© REUTERS / Nathan Howard
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен настоял, чтобы в стенограмму вернули его оскорбление в адрес президента США Дональда Трампа, сообщает издание Politico.
В январе прошлого года Вистисен ответил на притязания Трампа в отношении Гренландии, употребив брань в ходе дебатов в Европарламенте. За свое высказывание депутат тогда получил замечание.
Копенгаген, Дания - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Датский депутат пошутил, что Копенгаген скоро начнет скупать штаты США
25 декабря 2025, 18:51
Как пишет Politico, в стенограмме мероприятия нецензурную просьбу Вистисена "отвалить" в адрес Трампа заменили на созвучное высказывание, однако офис депутата обратился в соответствующую службу ЕП с требованием "восстановить верную формулировку".
"Стенограмма была скорректирована - дословно, как и требовалось", - отмечает издание.
В декабре 2025 года Вистисен снова обрушился с критикой на президента США Дональда Трампа на фоне его новых притязаний на Гренландию, назвав американского лидера "задирой с манией величия", а его уловки "театральным громом".
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью США. Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности.
21 января, 20:45
МИД Дании прокомментировал обещания Трампа не захватывать Гренландию
МИД Дании прокомментировал обещания Трампа не захватывать Гренландию
21 января, 20:45
 
