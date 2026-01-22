В Ивановской области арестовали обвиняемую по делу о земельных участках

РЯЗАНЬ, 22 янв - РИА Новости. Суд в Ивановской области арестовал одного из руководителей территориального управления социальной защиты населения по делу о предоставлении земельных участков многодетным семьям, сообщила прокуратура региона.
Ранее прокуратура заявила о возбуждении в регионе уголовного дела о превышении должностных полномочий при предоставлении участков многодетным семьям. Установлено, что в период с 2023 по 2024 годы некоторым должностным лицам земля предоставлялась вне очереди и близко к областному центру. Участки также были оснащены необходимой коммунальной и транспортной инфраструктурой. При этом многодетным семьям, ранее поставленным на учет, землю предлагали далеко от Иваново, в лесном массиве или болотистой местности, без необходимой коммунальной инфраструктуры и подъездных путей, либо не предлагали совсем.
"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу руководителя территориального управления социальной защиты населения, обвиняемую по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)", - говорится в Telegram-канале прокуратуры.
РИА Новости в прокуратуре пояснили, что речь идет о территориальном управлении социальной защиты населения по Ивановскому району и Кохме.