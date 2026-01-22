Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области музыканта будут судить за поддельный диплом трубача
16:39 22.01.2026
В Архангельской области музыканта будут судить за поддельный диплом трубача
В Архангельской области музыканта будут судить за поддельный диплом трубача
Соломбальский суд Архангельской области рассмотрит дело музыканта оркестра УФСИН, который для устройства на работу предоставил купленный в интернете диплом... РИА Новости, 22.01.2026
россия, архангельская область, архангельск, происшествия
Россия, Архангельская область, Архангельск, Происшествия
В Архангельской области музыканта будут судить за поддельный диплом трубача

В Архангельске музыканта оркестра ФСИН будут судить за поддельный диплом трубача

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
МУРМАНСК, 22 янв – РИА Новости. Соломбальский суд Архангельской области рассмотрит дело музыканта оркестра УФСИН, который для устройства на работу предоставил купленный в интернете диплом трубача, сообщили в суде.
Как рассказали в суде, 50-летний житель Архангельска, работник культурного центра, обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до года.
По версии следствия, архангелогородец четверть века назад был отчислен из музыкального училища, а в 2025 году через интернет купил диплом о среднем специальном образовании по специальности "Преподаватель, артист оркестра, руководитель творческого коллектива", датированный 2000 годом.
Диплом музучилища мужчина предоставил, устраиваясь на должность артиста оркестра регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.
"Характеристики документа и действия его обладателя, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела, выявлены сотрудниками службы кадров УФСИН России по Архангельской области", - говорится в сообщении.
