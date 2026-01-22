ВТБ предъявил к мужу Блиновской требование на 269 миллионов рублей

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Банк ВТБ в деле о банкротстве мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского, которое рассматривает арбитражный суд Ярославской области, предъявил к нему требование на сумму около 269 миллионов рублей, следует из материалов, изученных РИА Новости.