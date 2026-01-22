Рейтинг@Mail.ru
ВТБ предъявил к мужу Блиновской требование на 269 миллионов рублей - РИА Новости, 22.01.2026
11:01 22.01.2026
ВТБ предъявил к мужу Блиновской требование на 269 миллионов рублей
ВТБ предъявил к мужу Блиновской требование на 269 миллионов рублей
ВТБ предъявил к мужу Блиновской требование на 269 миллионов рублей

МОСКВА, 22 янв – РИА Новости. Банк ВТБ в деле о банкротстве мужа "королевы марафонов" Алексея Блиновского, которое рассматривает арбитражный суд Ярославской области, предъявил к нему требование на сумму около 269 миллионов рублей, следует из материалов, изученных РИА Новости.
Ранее такое же требование признал обоснованным и включил в реестр требований кредиторов самой Елены Блиновской арбитражный суд Москвы в деле о банкротстве блогерши.
Долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством ее мужа и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье. По словам юриста банка, общая сумма кредита была 300 миллионов рублей, на февраль 2025 года задолженность составляла почти 269 миллионов рублей, обязательства не исполняются заемщиком с апреля 2024 года.
Дело о банкротстве Блиновского суд в Ярославле возбудил в августе 2024 года по заявлению Сбербанка из-за долга свыше 7,5 миллиона рублей. В настоящее время оно приостановлено. Уголовное дело уехавшего в зону СВО Блиновского, которого следствие считает пособником преступлений своей жены, выделено в отдельное производство и также приостановлено.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Управляющий Блиновской просит взыскать деньги с устроителей ее марафонов
