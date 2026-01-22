https://ria.ru/20260122/davos-2069569828.html
Трамп и представители стран-участниц подписали устав Совета мира
В Давосе утвердили устав Совета мира по Газе. РИА Новости, 22.01.2026
ДАВОС, 22 янв — РИА Новости. В Давосе утвердили устав Совета мира по Газе.
Документ подписали Армения, Аргентина, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, самопровозглашенное Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, США, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия. В церемонии принял участие автор инициативы Дональд Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт отметила, что Совет мира официально стал международной организацией. К ней могут присоединиться другие страны. Планируется, что структура будет работать не только в Газе, но и в других регионах.
О создании Совета мира Трамп объявил в конце минувшей недели. Президент США будет его председателем. Среди других членов — госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник Стив Уиткофф, инвестор Джаред Кушнер, замсоветника по нацбезопасности Роберт Гэбриел, экс-премьер Британии Тони Блэр и глава Всемирного банка Ажай Банга.
Президент России Владимир Путин накануне поблагодарил Вашингтон за приглашение стать участником Совета мира, Москва ответит на него после того, как МИД изучит документы и проконсультируется с партнерами. Также он заявил о готовности направить миллиард долларов на помощь палестинцам и использовать для этого замороженные активы.
Формирование Совета мира предусмотрено планом США по урегулированию в Газе. Инициатива предполагает временное международное управление анклавом и мандат на развертывание там стабилизационных сил в координации с Израилем и Египтом.