В Давосе началась церемония подписания устава Совета мира

ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа, к участию в котором США пригласили порядка 60 стран, началась в швейцарском Давосе.
Белый дом озвучил состав совета 16 января. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
Вслед за оглашением состава участников совета, администрация Трампа направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
В среду Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон уже получил согласие на участие в работе совета от лидеров 20-25 стран и ожидает расширения состава в дальнейшем.
Инициатива Вашингтона была встречена мировыми лидерами неоднозначно. Так, европейские страны, как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники, отклонили приглашение США войти в "Совет мира" из-за опасений относительного того, что он призван "оттеснить на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов".
Президент России Владимир Путин также подтвердил получение приглашения Трампа к участию в "Совете" и добавил, что Москва ответит на предложение тогда, когда МИД РФ изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами России.