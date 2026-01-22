Рейтинг@Mail.ru
В Давосе началась церемония подписания устава Совета мира
13:14 22.01.2026 (обновлено: 14:33 22.01.2026)
В Давосе началась церемония подписания устава Совета мира
Церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа, к участию в котором США пригласили порядка 60 стран, началась в швейцарском Давосе.
Церемония подписания устава "Совета мира" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
Церемония подписания устава Совета мира на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
© REUTERS / Denis Balibouse
Церемония подписания устава "Совета мира" на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 22 января 2026
ДАВОС, 22 янв - РИА Новости. Церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа, к участию в котором США пригласили порядка 60 стран, началась в швейцарском Давосе.
Белый дом озвучил состав совета 16 января. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп объяснил приглашение Путина в Совет мира
21 января, 23:15
Вслед за оглашением состава участников совета, администрация Трампа направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 60 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
В среду Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон уже получил согласие на участие в работе совета от лидеров 20-25 стран и ожидает расширения состава в дальнейшем.
Инициатива Вашингтона была встречена мировыми лидерами неоднозначно. Так, европейские страны, как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники, отклонили приглашение США войти в "Совет мира" из-за опасений относительного того, что он призван "оттеснить на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов".
Президент России Владимир Путин также подтвердил получение приглашения Трампа к участию в "Совете" и добавил, что Москва ответит на предложение тогда, когда МИД РФ изучит поступившие документы и проконсультируется со стратегическими партнерами России.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин обсудил с Совбезом Совет мира по Газе, Гренландию и визит Уиткоффа
21 января, 22:36
 
