Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатору американского штата Калифорния Гэвину Ньюсома, на раз выступающему с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отказали во входе в павильон США в Давосе, куда его пригласили выступить, сообщила его пресс-служба.
"Под давлением Белого дома и госдепартамента, USA House (церковь, выступающая в качестве официального павильона США) теперь отказывает во входе Ньюсому для общения со СМИ после того, как (журнал - ред.) Fortune - официальный медиа-партнер - пригласил его выступить", - говорится в сообщении, опубликованном на странички пресс-службы губернатора в X.
Ранее издание Politico со ссылкой на канцелярию Ньюсома сообщало, что губернатор Калифорнии Гэвин поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы критиковать президента США Дональда Трампа.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.