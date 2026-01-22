Рейтинг@Mail.ru
Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:12 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/davos-2069515390.html
Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе
Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе - РИА Новости, 22.01.2026
Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе
Губернатору американского штата Калифорния Гэвину Ньюсома, на раз выступающему с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отказали во входе в павильон... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:12:00+03:00
2026-01-22T11:12:00+03:00
в мире
сша
гэвин ньюсом
калифорния
дональд трамп
давос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6f9a52710db9a3caf1a506762a3bf2c.jpg
https://ria.ru/20251211/tramp-2061271209.html
https://ria.ru/20260122/tramp-2069497436.html
сша
калифорния
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/09/2021751581_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7dcb8c67a63437a37f588547916dfd9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, гэвин ньюсом, калифорния, дональд трамп, давос
В мире, США, Гэвин Ньюсом, Калифорния, Дональд Трамп, Давос
Губернатора Калифорнии не пустили в павильон США в Давосе

Губернатора Калифорнии не пустили для выступления в павильон США в Давосе

© AP Photo / Rich PedroncelliГубернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Rich Pedroncelli
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Губернатору американского штата Калифорния Гэвину Ньюсома, на раз выступающему с критикой в адрес президента США Дональда Трампа, отказали во входе в павильон США в Давосе, куда его пригласили выступить, сообщила его пресс-служба.
"Под давлением Белого дома и госдепартамента, USA House (церковь, выступающая в качестве официального павильона США) теперь отказывает во входе Ньюсому для общения со СМИ после того, как (журнал - ред.) Fortune - официальный медиа-партнер - пригласил его выступить", - говорится в сообщении, опубликованном на странички пресс-службы губернатора в X.
Гэвин Ньюсом - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Губернатор Калифорнии опубликовал "видео" с Трампом в наручниках
11 декабря 2025, 04:08
Ранее издание Politico со ссылкой на канцелярию Ньюсома сообщало, что губернатор Калифорнии Гэвин поедет на Всемирный экономический форум в Давосе, чтобы критиковать президента США Дональда Трампа.
Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Зеленский спешит в Давос на встречу с Трампом, сообщили СМИ
Вчера, 09:56
 
В миреСШАГэвин НьюсомКалифорнияДональд ТрампДавос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала