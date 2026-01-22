Рейтинг@Mail.ru
В районе конгресс-центра Давоса объявили пожарную тревогу - РИА Новости, 22.01.2026
00:43 22.01.2026
В районе конгресс-центра Давоса объявили пожарную тревогу
Пожарная тревога объявлена в районе конгресс-центра швейцарского Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает газета Blick со ссылкой на... РИА Новости, 22.01.2026
2026
В районе конгресс-центра Давоса объявили пожарную тревогу

Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе
Всемирный экономический форум в Давосе. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости. Пожарная тревога объявлена в районе конгресс-центра швейцарского Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает газета Blick со ссылкой на полицию кантона Граубюнден.
"В среду вечером в районе конгресс-центра сработала пожарная тревога", - пишет издание со ссылкой на полицию кантона.
На месте находятся несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. По данным Blick, сотрудники службы безопасности конгресс-центра "буквально отгоняют" людей от входа в официальную зону ВЭФ.
Что именно произошло и где именно была активирована пожарная сигнализация, пока неясно, отмечает издание.
Аккредитованный для освещения ВЭФ журналист FOX News сообщил Blick, что одного из его коллег пришлось эвакуировать с крыши конгресс-центра.
По имеющимся на текущий момент данным, пострадавших нет. Также непонятно, произошло ли на территории конгресс-центра возгорание, или лишь сработала пожарная сигнализация.
Ранее газета сообщила, что произошел пожар в одной из построек отеля Turmhotel Viktoria в Давосе.
