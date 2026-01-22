https://ria.ru/20260122/davos-2069452153.html
В районе конгресс-центра Давоса объявили пожарную тревогу
В районе конгресс-центра Давоса объявили пожарную тревогу
В районе конгресс-центра Давоса объявили пожарную тревогу
Пожарная тревога объявлена в районе конгресс-центра швейцарского Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает газета Blick со ссылкой на...
2026-01-22T00:43:00+03:00
в мире
давос
граубюнден
давос
граубюнден
в мире, давос, граубюнден
В мире, Давос, Граубюнден
В районе конгресс-центра Давоса объявили пожарную тревогу
В районе проведения ВЭФ в Давосе объявили пожарную тревогу
ЖЕНЕВА, 22 янв - РИА Новости.
Пожарная тревога объявлена в районе конгресс-центра швейцарского Давоса, где проходит Всемирный экономический форум (ВЭФ), сообщает газета Blick
со ссылкой на полицию кантона Граубюнден.
"В среду вечером в районе конгресс-центра сработала пожарная тревога", - пишет издание со ссылкой на полицию кантона.
На месте находятся несколько пожарных машин и автомобилей скорой помощи. По данным Blick, сотрудники службы безопасности конгресс-центра "буквально отгоняют" людей от входа в официальную зону ВЭФ.
Что именно произошло и где именно была активирована пожарная сигнализация, пока неясно, отмечает издание.
Аккредитованный для освещения ВЭФ журналист FOX News сообщил Blick, что одного из его коллег пришлось эвакуировать с крыши конгресс-центра.
По имеющимся на текущий момент данным, пострадавших нет. Также непонятно, произошло ли на территории конгресс-центра возгорание, или лишь сработала пожарная сигнализация.
Ранее газета сообщила, что произошел пожар в одной из построек отеля Turmhotel Viktoria в Давосе
