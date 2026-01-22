Рейтинг@Mail.ru
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/davos-2069450298.html
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе - РИА Новости, 22.01.2026
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе
Церемония подписания устава "Совета мира" по Газе состоится в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T00:26:00+03:00
2026-01-22T00:26:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
дональд трамп
стив уиткофф
дмитрий песков
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_d4f06a7545430dc58ee7c0538006ff75.jpg
https://ria.ru/20260121/tramp-2069447930.html
https://ria.ru/20260121/putin-2069439559.html
https://ria.ru/20260121/tramp-2069418162.html
сша
россия
вашингтон (штат)
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0f/1921368582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f15faff3ed71dc43254ae9b85ca9b833.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), дональд трамп, стив уиткофф, дмитрий песков, оон, всемирный банк, мирный план сша по украине, давос
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Дмитрий Песков, ООН, Всемирный банк, Мирный план США по Украине, Давос
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе

В Давосе пройдет церемония подписания устава Совета мира по Газе

© AP Photo / Markus SchreiberЛоготип Международного экономического форума в Давосе
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Логотип Международного экономического форума в Давосе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Церемония подписания устава "Совета мира" по Газе состоится в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщают западные СМИ.
О приглашенных и согласившихся принять участие в его работе странах в материале РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп считает, что Путин согласился войти в Совет мира по Газе
Вчера, 23:54
Как передает американское издание Axios, церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.
Белый дом озвучил состав совета 16 января. В него вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.
Вслед за оглашением состава участников совета, администрация Трампа направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных.
В среду Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран. По его словам, отклик со стороны мировых лидеров оказался значительным, несмотря на сложности, связанные с формированием подобного международного механизма. В Вашингтоне рассчитывают на дальнейшее расширение круга участников, подчеркнул он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Путин прокомментировал предложение о Совете мира
Вчера, 22:47
Инициатива Вашингтона была встречена мировыми лидерами неоднозначно. Так, европейские страны, как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники, отклонили приглашение США войти в "Совет мира" из-за опасений относительного того, что он призван "оттеснить на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов".
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США "Совет мира" может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.
В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что российский лидер Владимир Путин получил приглашение Трампа войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США.
Президент США Дональд Трамп выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Трамп рассказал о желающих присоединиться к Совету мира по Газе
Вчера, 20:17
 
В миреСШАРоссияВашингтон (штат)Дональд ТрампСтив УиткоффДмитрий ПесковООНВсемирный банкМирный план США по УкраинеДавос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала