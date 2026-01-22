В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Церемония подписания устава "Совета мира" по Газе состоится в четверг на полях Всемирного экономического форума в Давосе, сообщают западные СМИ.

О приглашенных и согласившихся принять участие в его работе странах в материале РИА Новости.

Как передает американское издание Axios, церемония подписания устава "Совета мира" по урегулированию в секторе Газа пройдет в четверг в 12.30 мск на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе

Россия, Белоруссия и Вслед за оглашением состава участников совета, администрация Трампа направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии Украина также числятся в списке приглашенных.

В среду Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран. По его словам, отклик со стороны мировых лидеров оказался значительным, несмотря на сложности, связанные с формированием подобного международного механизма. В Вашингтоне рассчитывают на дальнейшее расширение круга участников, подчеркнул он.

Инициатива Вашингтона была встречена мировыми лидерами неоднозначно. Так, европейские страны, как пишет британское издание Financial Times со ссылкой на источники, отклонили приглашение США войти в "Совет мира" из-за опасений относительного того, что он призван "оттеснить на второй план ООН как форум для урегулирования глобальных конфликтов".

Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США "Совет мира" может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".

В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.

В середине ноября 2025 года Совбез ООН одобрил предложенную США резолюцию в поддержку всеобъемлющего плана Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа. В поддержку выступили 13 из 15 членов совета, РФ и КНР воздержались. В плане Соединенных Штатов по Газе предлагается временное международное управление сектором и создание "Совета мира".