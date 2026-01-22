Датские солдаты ожидают возвращения на родину в аэропорту в Гренландии

НУУК (Гренландия, автономная территория Дании), 22 янв - РИА Новости, Юрий Апрелефф. Десятки датских солдат находятся в аэропорту Нуука в Гренландии, готовятся вернуться в Данию, передает корреспондент РИА Новости.
Более 20 датских солдат находятся в аэропорту Нуука, чтобы сесть на рейс в Копенгаген, который вылетит через два часа. По просьбе агентства прокомментировать их присутствие и миссию они объяснили, что не имеют права общаться с прессой, отметив, что в 14.00 по местному времени (19.00 по московскому времени) правительством Гренландии запланирована пресс-конференция.
Солдаты ждут посадку без оружия, но в форме: с нашивками со званием и флагом Дании на униформе.
Корреспондент агентства уточняет, что это новая ситуация, поскольку во время его двух предыдущих поездок в 2025 году такого не было.
Ряд европейских стран-партнеров по НАТО направили своих военных в Гренландию для участия в разведывательной миссии. После угроз президента США Дональда Трампа ввести в феврале пошлины из-за острова несколько государств, в том числе ФРГ и Нидерланды, сообщили о завершении миссии и возвращении своих военных.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.