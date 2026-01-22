https://ria.ru/20260122/daniya-2069591221.html
Посол в Дании рассказал, почему невозможно забрать землю под посольством
Посольство имеет иммунитет, просто так забрать землю под российским посольством власти Копенгагена не могут, заявил российский посол в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 22.01.2026
Посол в Дании рассказал, почему невозможно забрать землю под посольством
Барбин: у посольства РФ есть иммунитет, власти Дании не могут забрать его землю