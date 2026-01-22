https://ria.ru/20260122/daniya-2069587788.html
Посол в Дании оценил ситуацию с дискриминацией россиян в стране
Посол в Дании оценил ситуацию с дискриминацией россиян в стране - РИА Новости, 22.01.2026
Посол в Дании оценил ситуацию с дискриминацией россиян в стране
Случаи дискриминации россиян в Дании единичны, по всем возникающим проблемам посольство оказывает гражданам РФ поддержку, заявил посол России в Дании Владимир... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:37:00+03:00
2026-01-22T14:37:00+03:00
2026-01-22T14:37:00+03:00
в мире
дания
россия
владимир барбин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980434654_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_c621cbfd14b927d813173865f94258ad.jpg
https://ria.ru/20260122/posol-2069557758.html
дания
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1c/1980434654_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_1062a0281c8e2d43e17deab4a9ce6069.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дания, россия, владимир барбин
В мире, Дания, Россия, Владимир Барбин
Посол в Дании оценил ситуацию с дискриминацией россиян в стране
Посол Барбин: в Дании единичны случаи дискриминации россиян