Посол в Дании оценил ситуацию с дискриминацией россиян в стране - РИА Новости, 22.01.2026
14:37 22.01.2026
Посол в Дании оценил ситуацию с дискриминацией россиян в стране
Случаи дискриминации россиян в Дании единичны, по всем возникающим проблемам посольство оказывает гражданам РФ поддержку, заявил посол России в Дании Владимир... РИА Новости, 22.01.2026
Посол в Дании оценил ситуацию с дискриминацией россиян в стране

Посол Барбин: в Дании единичны случаи дискриминации россиян

© Фото : Посольство РФ в ДанииПосол РФ в Дании Владимир Барбин
Посол РФ в Дании Владимир Барбин. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Случаи дискриминации россиян в Дании единичны, по всем возникающим проблемам посольство оказывает гражданам РФ поддержку, заявил посол России в Дании Владимир Барбин.
"Обращения о помощи есть, мы оказываем россиянам помощь и правовую, и моральную... что касается случаев дискриминации - они единичны", - сказал Барбин в эфире "России 24".
Дания не делала реальных шагов против дипсобственности России, заявил посол
Вчера, 13:22
 
