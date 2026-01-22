https://ria.ru/20260122/daniya-2069577368.html
Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии
Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не обладает мандатом на ведение переговоров от лица Дании и Гренландии, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T14:15:00+03:00
2026-01-22T14:15:00+03:00
2026-01-22T14:15:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
метте фредериксен
марк рютте
нато
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139275_0:120:3002:1809_1920x0_80_0_0_c44fc076f994174373e065f1eaf4e71e.jpg
https://ria.ru/20260122/grenlandiya-2069555411.html
https://ria.ru/20260122/peskov-2069534344.html
гренландия
дания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888139275_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_6a663b082702bfbd45c5b92abf00175e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гренландия, дания, сша, метте фредериксен, марк рютте, нато, дональд трамп
В мире, Гренландия, Дания, США, Метте Фредериксен, Марк Рютте, НАТО, Дональд Трамп
Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии
Фредериксен: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Дании и Гренландии