Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии - РИА Новости, 22.01.2026
14:15 22.01.2026
Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии
Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не обладает мандатом на ведение переговоров от лица Дании и Гренландии, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
Премьер Дании: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Гренландии

Фредериксен: у генсека НАТО нет мандата на переговоры от лица Дании и Гренландии

© AP Photo / Francois WalschaertsПремьер-министр Дании Метте Фредериксен
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© AP Photo / Francois Walschaerts
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не обладает мандатом на ведение переговоров от лица Дании и Гренландии, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.
В среду президент США Дональд Трамп провел встречу с Рютте по Гренландии.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
WSJ узнала детали потенциальной сделки США по Гренландии
Вчера, 13:14
"У генерального секретаря НАТО нет мандата на ведение переговоров от лица Гренландии. У него также нет мандата на ведение переговоров от лица Дании", - сказала Фредериксен журналистам. Трансляцию вел телеканал TV2.
Премьер добавила, что все вопросы, касающиеся суверенитета королевства и будущего Гренландии, будут обсуждаться "где-нибудь в другом месте".
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Песков ответил на вопрос о позиции Путина по Гренландии и встрече с Трампом
Вчера, 12:08
 
