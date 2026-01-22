Рейтинг@Mail.ru
Копенгаген воспринимает Россию как врага, заявил посол в Дании
13:20 22.01.2026 (обновлено: 13:32 22.01.2026)
Копенгаген воспринимает Россию как врага, заявил посол в Дании
Копенгаген сегодня воспринимает Россию как врага и пытается сделать ей как можно больнее, заявил российский посол в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Копенгаген сегодня воспринимает Россию как врага и пытается сделать ей как можно больнее, заявил российский посол в Дании Владимир Барбин.
Ранее Барбин заявлял, что со стороны мэрии Копенгагена раздаются угрозы отобрать землю, на которой расположены здания российской дипмиссии.
"Эти претензии возникли из-за того, что Копенгаген рассматривает Россию как своего врага и пытается сделать как можно больнее официальному представительству России в Копенгагене. Это способ оказания на нас психологического, морального и политического давления", - сказал Барбин в эфире "России 24", отвечая на вопрос о том, почему возникли претензии Дании на землю российского диппредставительства.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Дания всегда относилась к Гренландии как к колонии, заявил Путин
21 января, 22:48
 
