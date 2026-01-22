https://ria.ru/20260122/daniya-2069557455.html
Копенгаген воспринимает Россию как врага, заявил посол в Дании
Копенгаген воспринимает Россию как врага, заявил посол в Дании - РИА Новости, 22.01.2026
Копенгаген воспринимает Россию как врага, заявил посол в Дании
Копенгаген сегодня воспринимает Россию как врага и пытается сделать ей как можно больнее, заявил российский посол в Дании Владимир Барбин. РИА Новости, 22.01.2026
Копенгаген воспринимает Россию как врага, заявил посол в Дании
Посол в Дании: Копенгаген воспринимает Россию как врага