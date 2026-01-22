Рейтинг@Mail.ru
Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:14 22.01.2026 (обновлено: 12:05 22.01.2026)
https://ria.ru/20260122/daniya-2069476061.html
Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ
Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ
Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, сообщает издание Politico со ссылкой на датского дипломата. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T07:14:00+03:00
2026-01-22T12:05:00+03:00
в мире
сша
дания
австралия
дональд трамп
стив уиткофф
анналена бербок
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068628829_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_051fba6e0fe5432599efe301ce2a7724.jpg
https://ria.ru/20260122/danija-2069459591.html
https://ria.ru/20260122/davos-2069450298.html
сша
дания
австралия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/12/2068628829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21c727ab5c64f6ea98dc58aadad6509f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дания, австралия, дональд трамп, стив уиткофф, анналена бербок, оон, politico, совет мира по газе
В мире, США, Дания, Австралия, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Анналена Бербок, ООН, Politico, Совет мира по Газе
Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ

Politico: Данию не пригласили в Совет мира по Газе

© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard BergФлаг Дании
Флаг Дании - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Getty Images / NurPhoto/Kristian Tuxen Ladegaard Berg
Флаг Дании. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, сообщает издание Politico со ссылкой на датского дипломата.
"Копенгаген даже не пригласили присоединиться", — говорится в публикации.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Дания может передать США контроль над частью Гренландии, пишут СМИ
Вчера, 02:29
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.
Логотип Международного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
В Давосе подпишут устав Совета мира по Газе
Вчера, 00:26
 
В миреСШАДанияАвстралияДональд ТрампСтив УиткоффАнналена БербокООНPoliticoСовет мира по Газе
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала