Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Данию не пригласили войти в Совет мира по Газе, сообщает издание Politico со ссылкой на датского дипломата.
"Копенгаген даже не пригласили присоединиться", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. Администрация президента направила приглашения принять участие в его работе главам порядка 50 государств, которые в течение нескольких дней публично сообщали о том, что получили предложения американского президента. В списке приглашенных представлены страны разных регионов: от Австралии до Японии. Россия, Белоруссия и Украина также числятся в списке приглашенных. В среду спецпосланник президента Стив Уиткофф рассказал о том, что Вашингтон получил согласие на участие в работе совета от 20-25 стран.
Трамп в одном из своих заявлений допустил, что создаваемый США Совет мира может прийти на замену ООН, поскольку пока организация "не очень полезна".
В самой же ООН отвергли идею Трампа о создании новой организации для поддержания мира и безопасности. Председатель 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Анналена Бербок в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе заявила, что международная организация, центральной задачей и целью которой является поддержание "мира во всем мире", уже существует.
Вчера, 00:26