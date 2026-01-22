Копенгаген не может вести переговоры о суверенитете, заявила премьер Дании

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дания готова обсуждать вопросы безопасности, политики и экономики, но не может вести переговоры по вопросам своего суверенитета, заявила в четверг премьер-министр королевства Метте Фредериксен, добавив, что эта тема касается только Копенгагена и Гренландии.
Агентство Рейтер передавало со ссылкой на представителя альянса, что генсек НАТО Марк Рютте в ходе встречи в Давосе не предлагал президенту США Дональду Трампу компромиссы, касающиеся суверенитета Гренландии.
"Мы можем вести переговоры по любым политическим вопросам, вопросам безопасности, инвестиций, экономики. Но мы не можем вести переговоры о нашем суверенитете", - говорится в заявлении Фредериксен, опубликованном на сайте датского правительства.
Премьер вновь подчеркнула, что только Дания и Гренландия могут принимать решениям по вопросам, касающимся их самих.
Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
