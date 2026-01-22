Рейтинг@Mail.ru
Премьер Дании заявила о готовности вести диалог о безопасности в Арктике - РИА Новости, 22.01.2026
11:24 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/danija-2069519344.html
Премьер Дании заявила о готовности вести диалог о безопасности в Арктике
Премьер Дании заявила о готовности вести диалог о безопасности в Арктике - РИА Новости, 22.01.2026
Премьер Дании заявила о готовности вести диалог о безопасности в Арктике
Дания готова вести диалог о безопасности в Арктике при условии, что это будет делаться с уважением к ее территориальной целостности, заявила в четверг... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T11:24:00+03:00
2026-01-22T11:24:00+03:00
в мире
дания
гренландия
арктика
метте фредериксен
дональд трамп
марк рютте
нато
https://ria.ru/20260120/grenlandiya-2068908962.html
дания
гренландия
арктика
Премьер Дании заявила о готовности вести диалог о безопасности в Арктике

Премьер Фредериксен: Дания готова вести диалог о безопасности в Арктике

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Дания готова вести диалог о безопасности в Арктике при условии, что это будет делаться с уважением к ее территориальной целостности, заявила в четверг премьер-министр королевства Метте Фредериксен.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил в среду, что на его переговорах с президентом США Дональдом Трампом территориальная принадлежность Гренландии не обсуждалась.
«

"Королевство Дания желает продолжать вести конструктивный диалог с союзниками о том, как мы можем укрепить безопасность в Арктике, включая систему противоракетной обороны США "Золотой купол", при условии, что это будет делаться с уважением к нашей территориальной целостности", - приводит слова Фредериксен агентство Reuters.

Гренландия входит в состав Датского Королевства. Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
