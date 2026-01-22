Дания может передать США контроль над частью Гренландии, пишут СМИ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Военные чиновники стран НАТО обсудили возможность пойти на компромисс, согласно которому Дания может передать США суверенитет над небольшими участками Гренландии для строительства военных баз, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источники.
По данным источников, это сравнили с базами Великобритании на Кипре. При этом источники издания заявили, что неизвестно, стала ли эта идея частью того, о чем сказал Трамп.
Ранее Трамп заявил, что на встрече с Рютте была разработана основа будущего соглашения по Гренландии.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, отмечая, что ожидают уважения их территориальной целостности.