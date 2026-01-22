Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии в селе Тохорюкта температура опустилась до минус 56 градусов - РИА Новости, 22.01.2026
В Бурятии в селе Тохорюкта температура опустилась до минус 56 градусов
В Бурятии в селе Тохорюкта температура опустилась до минус 56 градусов - РИА Новости, 22.01.2026
В Бурятии в селе Тохорюкта температура опустилась до минус 56 градусов
Температура в селе Тохорюкта Хоринского района Бурятии в четверг опустилась до минус 56 градусов, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 22.01.2026
В Бурятии в селе Тохорюкта температура опустилась до минус 56 градусов

Цыденов: температура в селе Тохорюкта в Бурятии опустилась до минус 56 градусов

УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Температура в селе Тохорюкта Хоринского района Бурятии в четверг опустилась до минус 56 градусов, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Доброе утро, земляки. Всем хорошего дня. А в Хоринском районе, в Тохорюкте на улице минус 56 градусов", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Региональный главк МЧС ранее предупредил жителей Бурятии об аномально холодной погоде, которая установится в республике 17-23 января. Отмечалось, что температура воздуха опустится до минус 45 градусов, а на севере региона - до минус 50 градусов. С понедельника учащиеся всех классов Улан-Удэ переведены на дистанционное обучение. Энергетики и экстренные службы работают в режиме повышенной готовности.
Верующие участвуют в крещенских купаниях в купели на территории Измайловского Кремля в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Синоптики рассказали, где ожидаются самые сильные морозы в Крещенскую ночь
