В Бурятии в селе Тохорюкта температура опустилась до минус 56 градусов
Температура в селе Тохорюкта Хоринского района Бурятии в четверг опустилась до минус 56 градусов, сообщил глава республики Алексей Цыденов. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T04:01:00+03:00
2026-01-22T04:01:00+03:00
2026-01-22T04:01:00+03:00
происшествия
республика бурятия
улан-удэ
алексей цыденов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика бурятия
улан-удэ
2026
