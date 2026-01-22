В Британии назвали отсрочку выборов на два года отказом от демократии

ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж назвал отказом от демократии решение властей отсрочить на два года выборы в 29 муниципалитетах и заявил, что такой шаг лишит миллионы избирателей права голоса.
В четверг правительство Великобритании раскрыло список 29 муниципалитетов, где не будут проводиться выборы в мае вместе с остальной страной. Большая часть из них контролируется правящей партией лейбористов, некоторые - консерваторами. Правительство сочло отсрочку целесообразной на фоне реорганизации местных органов власти.
"Сегодня (премьер - ред.) Кир Стармер вступил в сговор с местными советами, контролируемыми лейбористами и тори, чтобы отменить выборы в 30 муниципальных образований, назначенные на 7 мая. Миллионы людей были лишены права голоса. Reform UK борется с этой отменой демократии в Высоком суде", - написал Фараж в соцсети X.
В рамках реорганизации лейбористы намерены отменить двухуровневую систему окружных и районных советов, вместо этого создав несколько более крупных советов, возглавляемых непосредственно избранными мэрами с дополнительными полномочиями.
Ранее власти также перенесли первые выборы новых мэров в этих же округах с 2026 на 2028 год. Reform UK назвала решение мошенничеством, так как, согласно результатам опросов, именно она на данный момент лидирует в рейтингах.
