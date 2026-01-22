Рейтинг@Mail.ru
В Британии назвали отсрочку выборов на два года отказом от демократии
18:57 22.01.2026
В Британии назвали отсрочку выборов на два года отказом от демократии
В Британии назвали отсрочку выборов на два года отказом от демократии - РИА Новости, 22.01.2026
В Британии назвали отсрочку выборов на два года отказом от демократии
в мире, великобритания, кир стармер
В мире, Великобритания, Кир Стармер
В Британии назвали отсрочку выборов на два года отказом от демократии

Фараж назвал отсрочку выборов на два года отказом от демократии в Британии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНайджел Фараж
Найджел Фараж - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Найджел Фараж . Архивное фото
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Лидер британской правой партии Reform UK Найджел Фараж назвал отказом от демократии решение властей отсрочить на два года выборы в 29 муниципалитетах и заявил, что такой шаг лишит миллионы избирателей права голоса.
В четверг правительство Великобритании раскрыло список 29 муниципалитетов, где не будут проводиться выборы в мае вместе с остальной страной. Большая часть из них контролируется правящей партией лейбористов, некоторые - консерваторами. Правительство сочло отсрочку целесообразной на фоне реорганизации местных органов власти.
Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года в Москве - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
СМИ: житель Британии попытался подражать Путину и попал под следствие
Вчера, 15:18
"Сегодня (премьер - ред.) Кир Стармер вступил в сговор с местными советами, контролируемыми лейбористами и тори, чтобы отменить выборы в 30 муниципальных образований, назначенные на 7 мая. Миллионы людей были лишены права голоса. Reform UK борется с этой отменой демократии в Высоком суде", - написал Фараж в соцсети X.
В рамках реорганизации лейбористы намерены отменить двухуровневую систему окружных и районных советов, вместо этого создав несколько более крупных советов, возглавляемых непосредственно избранными мэрами с дополнительными полномочиями.
Ранее власти также перенесли первые выборы новых мэров в этих же округах с 2026 на 2028 год. Reform UK назвала решение мошенничеством, так как, согласно результатам опросов, именно она на данный момент лидирует в рейтингах.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
"Бледная тень". В Британии неожиданно ответили на слова Лаврова
21 января, 13:18
 
