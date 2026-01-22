В Британии назвали отсрочку выборов на два года отказом от демократии

В рамках реорганизации лейбористы намерены отменить двухуровневую систему окружных и районных советов, вместо этого создав несколько более крупных советов, возглавляемых непосредственно избранными мэрами с дополнительными полномочиями.

Ранее власти также перенесли первые выборы новых мэров в этих же округах с 2026 на 2028 год. Reform UK назвала решение мошенничеством, так как, согласно результатам опросов, именно она на данный момент лидирует в рейтингах.