ВМС Британии участвовали в задержании Францией танкера, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
22:39 22.01.2026
ВМС Британии участвовали в задержании Францией танкера, сообщили СМИ
ВМС Британии участвовали в задержании Францией танкера, сообщили СМИ
Великобритания приняла участие в задержании Францией шедшего из РФ танкера, обеспечив отслеживание судна, передает телеканал Sky News со ссылкой на британского... РИА Новости, 22.01.2026
ВМС Британии участвовали в задержании Францией танкера, сообщили СМИ

ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России
ЛОНДОН, 22 янв - РИА Новости. Великобритания приняла участие в задержании Францией шедшего из РФ танкера, обеспечив отслеживание судна, передает телеканал Sky News со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили.
"Министр обороны Джон Хили подтвердил, что Великобритания оказала поддержку Франции при задержании российского танкера, обеспечив слежение и мониторинг", - передает телеканал.
Как сообщается, в операции участвовал патрульный катер британских ВМС HMS Dagger, который на тот момент проходил через Гибралтарский пролив.
Морская префектура Франции по Средиземному морю ранее сообщила, что военно-морские силы страны (ВМС) в четверг утром задержали в открытом море следовавший из Мурманска танкер GRINCH и направили его в порт для проверки.
В посольстве РФ в Париже заявили РИА Новости, что власти Франции не обращались к посольству России по поводу задержания шедшего из РФ танкера, российские посольство и консульство в Марселе выясняют, были ли на борту танкера российские граждане.
Дипмиссия изучает, были ли россияне на борту задержанного Францией танкера
