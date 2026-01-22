https://ria.ru/20260122/britanija-2069709951.html
ВМС Британии участвовали в задержании Францией танкера, сообщили СМИ
ВМС Британии участвовали в задержании Францией танкера, сообщили СМИ - РИА Новости, 22.01.2026
ВМС Британии участвовали в задержании Францией танкера, сообщили СМИ
Великобритания приняла участие в задержании Францией шедшего из РФ танкера, обеспечив отслеживание судна, передает телеканал Sky News со ссылкой на британского... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T22:39:00+03:00
2026-01-22T22:39:00+03:00
2026-01-22T22:39:00+03:00
в мире
франция
россия
великобритания
джон хили
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069656276_0:165:1755:1152_1920x0_80_0_0_ba6aac1f92c08fb66be0583928ed9365.jpg
https://ria.ru/20260122/tanker-2069682915.html
франция
россия
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/16/2069656276_0:0:1822:1366_1920x0_80_0_0_f13278e47e26a9a7291bf121cb8a269c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, великобритания, джон хили
В мире, Франция, Россия, Великобритания, Джон Хили
ВМС Британии участвовали в задержании Францией танкера, сообщили СМИ
Sky News: Британия участвовала в задержании Францией шедшего из РФ танкера