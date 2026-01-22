Рейтинг@Mail.ru
Бригадиру стройки в Улан-Удэ, где погибли четверо рабочих, продлили арест - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:55 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/brigadir-2069511235.html
Бригадиру стройки в Улан-Удэ, где погибли четверо рабочих, продлили арест
Бригадиру стройки в Улан-Удэ, где погибли четверо рабочих, продлили арест - РИА Новости, 22.01.2026
Бригадиру стройки в Улан-Удэ, где погибли четверо рабочих, продлили арест
Бригадир стройки Национального музея в Улан-Удэ, где погибли 4 рабочих, останется в СИЗО до 9 марта, сообщила пресс-служба Советского районного суда. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T10:55:00+03:00
2026-01-22T10:55:00+03:00
происшествия
улан-удэ
россия
республика бурятия
алексей цыденов
керимов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
https://ria.ru/20260122/kansk-2069508534.html
https://ria.ru/20260122/komi-2069507727.html
улан-удэ
россия
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, россия, республика бурятия, алексей цыденов, керимов
Происшествия, Улан-Удэ, Россия, Республика Бурятия, Алексей Цыденов, Керимов
Бригадиру стройки в Улан-Удэ, где погибли четверо рабочих, продлили арест

Бригадиру стройки музея в Улан-Удэ, где погибли 4 рабочих, продлили арест

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Бригадир стройки Национального музея в Улан-Удэ, где погибли 4 рабочих, останется в СИЗО до 9 марта, сообщила пресс-служба Советского районного суда.
Региональный СУСК РФ ранее сообщал, что 9 сентября 2025 года трое рабочих погибли при обрушении строительных лесов на площадке, где возводится Национальный музей, они не были закреплены страховочными ремнями. Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что скончался четвертый рабочий. Все они были гражданами иностранных государств. Бригадир организации, осуществляющей строительство музея, был помещен в СИЗО до 9 ноября 2025 года, позднее арест продлили.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
СК расследовал дело инспектора из Канска, где мать убила детей
Вчера, 10:44
"Удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела по Советскому району города Улан-Удэ... о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Керимова до 9 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило.
По данным пресс-службы, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Жителя Коми обвинили в убийстве девочки, с семьей которой он конфликтовал
Вчера, 10:39
 
ПроисшествияУлан-УдэРоссияРеспублика БурятияАлексей ЦыденовКеримов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала