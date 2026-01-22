Бригадиру стройки в Улан-Удэ, где погибли четверо рабочих, продлили арест

УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Бригадир стройки Национального музея в Улан-Удэ, где погибли 4 рабочих, останется в СИЗО до 9 марта, сообщила пресс-служба Советского районного суда.
Региональный СУСК РФ ранее сообщал, что 9 сентября 2025 года трое рабочих погибли при обрушении строительных лесов на площадке, где возводится Национальный музей, они не были закреплены страховочными ремнями. Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что скончался четвертый рабочий. Все они были гражданами иностранных государств. Бригадир организации, осуществляющей строительство музея, был помещен в СИЗО до 9 ноября 2025 года, позднее арест продлили.
"Удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела по Советскому району города Улан-Удэ... о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Керимова до 9 марта 2026 года", - говорится в сообщении.
Постановление в законную силу не вступило.
По данным пресс-службы, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".