Бригадиру стройки в Улан-Удэ, где погибли четверо рабочих, продлили арест

УЛАН-УДЭ, 22 янв - РИА Новости. Бригадир стройки Национального музея в Улан-Удэ, где погибли 4 рабочих, останется в СИЗО до 9 марта, сообщила пресс-служба Советского районного суда.

По данным пресс-службы, мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".