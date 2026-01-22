Мэр Братска рассказал о состоянии пострадавших при ЧП с хлором на комбинате

ИРКУТСК, 22 янв - РИА Новости. Состояние здоровья шести пострадавших из-за увеличения концентрации хлора на комбинате в Братске оценивается как удовлетворительное, сообщил мэр Александр Дубровин.
Ранее СУСК РФ по Иркутской области сообщило, что проверка организована в Братске, где после увеличения концентрации хлора на деревоперерабатывающем предприятии за медпомощью обратились шесть человек. По данным природоохранной прокуратуры, инцидент произошел на промплощадке комбината группы "Илим".
"Обратившиеся в целях проведения углубленного медицинского обследования были направлены в городскую больницу. Им оказана вся необходимая помощь, состояние здоровья удовлетворительное", - написал Дубровин в Telegram-канале.
Он отметил, что комбинат работает в штатном режиме. Угрозы экологических и техногенных последствий, а также жизни и здоровью сотрудников и жителей города нет.
