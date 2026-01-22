На предприятии в Братске пострадали шесть человек из-за ЧП с хлором

«

"Организована процессуальная проверка по факту увеличения концентрации хлора на территории одного из предприятий в городе Братске, в результате чего за медицинской помощью обратились 6 работников по ст. 246 УК РФ - нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", - говорится в сообщении.