На предприятии в Братске пострадали шесть человек из-за ЧП с хлором
13:53 22.01.2026 (обновлено: 14:22 22.01.2026)
На предприятии в Братске пострадали шесть человек из-за ЧП с хлором
На предприятии в Братске пострадали шесть человек из-за ЧП с хлором
Проверка организована в Братске, где после увеличения концентрации хлора на предприятии за медпомощью обратились шесть человек, сообщает СУСК РФ по Иркутской... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:53:00+03:00
2026-01-22T14:22:00+03:00
братск
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
иркутская область
россия
братск
иркутская область
россия
братск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия, иркутская область, россия
Братск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Иркутская область, Россия
На предприятии в Братске пострадали шесть человек из-за ЧП с хлором

На предприятии в Братске 6 человек пострадали из-за ЧП с хлором

ИРКУТСК, 22 янв - РИА Новости. Проверка организована в Братске, где после увеличения концентрации хлора на предприятии за медпомощью обратились шесть человек, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
«
"Организована процессуальная проверка по факту увеличения концентрации хлора на территории одного из предприятий в городе Братске, в результате чего за медицинской помощью обратились 6 работников по ст. 246 УК РФ - нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, четырех сотрудницы подрядной организации и двух работников филиала деревообрабатывающего предприятия доставили в больницу, за их состоянием следят врачи. Прокуратура контролирует результаты проверки.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Якутии 13 детей отравились хлором в бассейне
13 декабря 2025, 04:29
 
БратскСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияИркутская областьРоссия
 
 
