ПВО за час уничтожила четыре беспилотника над Россией
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
16:55 22.01.2026 (обновлено: 17:41 22.01.2026)
ПВО за час уничтожила четыре беспилотника над Россией
Средства ПВО за час уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.01.2026
специальная военная операция на украине
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область, республика крым, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Республика Крым, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Средства ПВО за час уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны России.
"Двадцать второго января текущего года в период с 15.00 до 16.00 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над территорией Белгородской области, два БПЛА - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении министерства.
Специальная военная операция на Украине
Белгородская область
Республика Крым
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
