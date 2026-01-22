https://ria.ru/20260122/bpla-2069643751.html
ПВО за час уничтожила четыре беспилотника над Россией
ПВО за час уничтожила четыре беспилотника над Россией - РИА Новости, 22.01.2026
ПВО за час уничтожила четыре беспилотника над Россией
Средства ПВО за час уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью и Крымом, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T16:55:00+03:00
2026-01-22T16:55:00+03:00
2026-01-22T17:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
республика крым
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
республика крым
ПВО за час уничтожила четыре беспилотника над Россией
