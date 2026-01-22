Рейтинг@Mail.ru
Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
05:06 22.01.2026
Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали предпринятую контратаку ВСУ западнее Гуляйполя, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.01.2026
Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя

Ударные БПЛА группировки "Восток" сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя

Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали предпринятую контратаку ВСУ западнее Гуляйполя, сообщили в Минобороны России.
"Выдвижение техники с личным составом ВСУ было обнаружено в районе населенного пункта Верхняя Терса, которая двигалась в направлении населенного пункта Гуляйполе. После уточнения направления движения был выбран район работы по выявленным целям, в котором отработали расчёты FPV-дронов", - следует из сообщения российского военного ведомства.
В результате удара российских БПЛА были уничтожены несколько бронетранспортеров М113, несколько бронеавтомобилей Humvee, а также бронетранспортер иностранного производства и живая сила ВСУ.
