https://ria.ru/20260122/bpl-2069469754.html
Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя - РИА Новости, 22.01.2026
Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
Операторы ударных БПЛА группировки войск "Восток" сорвали предпринятую контратаку ВСУ западнее Гуляйполя, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T05:06:00+03:00
2026-01-22T05:06:00+03:00
2026-01-22T05:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_956b09465def56aa6760de4bf16a4955.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/18/1985428121_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_b96b26935a9cac250070763bd40ec2b3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские БПЛА сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя
Ударные БПЛА группировки "Восток" сорвали контратаку ВСУ западнее Гуляйполя