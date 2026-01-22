Семья Свечникова заберет его тело после завершения юридических процедур

СТАМБУЛ, 22 янв — РИА Новости. Семья погибшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова заберет его тело после завершения юридических процедур и репатриирует его в Россию, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.

Родители спортсмена опознали его тело в четверг.

"Мы сейчас занимаемся оформлением необходимых документов для репатриации тела, сможем забрать тело после завершения всех юридических процедур", — сообщила Караман, принимавшая участие в опознании.

Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Николая Свечникова, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.

Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.

Во вторник утром у берегов района Куручешме — недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе — морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.