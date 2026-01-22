Рейтинг@Mail.ru
Семья Свечникова заберет его тело после завершения юридических процедур
14:21 22.01.2026 (обновлено: 21:19 22.01.2026)
Семья Свечникова заберет его тело после завершения юридических процедур
россия
стамбул
босфор
николай свечников
россия, стамбул, босфор, николай свечников, происшествия
Россия, Стамбул, Босфор, Николай Свечников, Происшествия
© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 22 янв — РИА Новости. Семья погибшего в августе 2025 года российского пловца Николая Свечникова заберет его тело после завершения юридических процедур и репатриирует его в Россию, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.
Родители спортсмена опознали его тело в четверг.
"Мы сейчас занимаемся оформлением необходимых документов для репатриации тела, сможем забрать тело после завершения всех юридических процедур", — сообщила Караман, принимавшая участие в опознании.
Генконсульство России в Стамбуле исходит из того, что компетентные органы Турции установят все обстоятельства и причины гибели пловца Николая Свечникова, заявили в четверг дипломаты.
Результаты ДНК-теста подтвердили, что в Босфоре найдено тело пловца Николая Свечникова, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак.
Отчет о причине гибели российского пловца Николая Свечникова будет доступен не раньше чем в конце апреля, сообщил ранее РИА Новости осведомленный источник.
Во вторник утром у берегов района Куручешме — недалеко от точки, где финишировали участники заплыва через Босфор в августе — морской полицией было извлечено тело неизвестного мужчины.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Россия Стамбул Босфор Николай Свечников Происшествия
 
 
