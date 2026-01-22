Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Арестованный на Филиппинах российский 22-летний треш-блогер Никита Чехов находится в центре временного содержания, его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Филиппинах.

"По имеющейся информации, операция по задержанию гражданина РФ блогера Никиты Чехова была проведена в соответствии с общим распоряжением президента страны о привлечении к ответственности иностранных граждан, подрывающих общественную безопасность. После медосвидетельствования он был помещен в центр временного содержания для оформления процедуры депортации в Россию", - сообщили в диппредставительстве.