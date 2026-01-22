Рейтинг@Mail.ru
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию - РИА Новости, 22.01.2026
18:26 22.01.2026 (обновлено: 18:30 22.01.2026)
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию - РИА Новости, 22.01.2026
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию
Арестованный на Филиппинах российский 22-летний треш-блогер Никита Чехов находится в центре временного содержания, его депортируют в Россию, сообщили РИА... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:26:00+03:00
2026-01-22T18:30:00+03:00
в мире, россия, филиппины
В мире, Россия, Филиппины
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию

РИА Новости: треш-блогер Чехов находится в центре временного содержания

© Соцсети Никиты ЧеховаБлогер Никита Чехов
Блогер Никита Чехов - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© Соцсети Никиты Чехова
Блогер Никита Чехов. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Арестованный на Филиппинах российский 22-летний треш-блогер Никита Чехов находится в центре временного содержания, его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Филиппинах.
Бюро иммиграции Филиппин в среду арестовало 22-летнего гражданина России, грозившего в видеороликах на своем аккаунте TikTok распространить в республике ВИЧ-инфекцию.
"По имеющейся информации, операция по задержанию гражданина РФ блогера Никиты Чехова была проведена в соответствии с общим распоряжением президента страны о привлечении к ответственности иностранных граждан, подрывающих общественную безопасность. После медосвидетельствования он был помещен в центр временного содержания для оформления процедуры депортации в Россию", - сообщили в диппредставительстве.
Посольство РФ находится на связи с компетентными органами Филиппин по поводу происходящего.
Арестованный на Филиппинах видеоблогер российского происхождения Виталий Здоровецкий - РИА Новости, 1920, 17.01.2026
Филиппины депортировали в Россию треш-блогера Здоровецкого
17 января, 18:51
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
