Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию - РИА Новости, 22.01.2026
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию
Арестованный на Филиппинах российский 22-летний треш-блогер Никита Чехов находится в центре временного содержания, его депортируют в Россию, сообщили РИА... РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T18:26:00+03:00
2026-01-22T18:26:00+03:00
2026-01-22T18:30:00+03:00
Арестованного на Филиппинах блогера Чехова депортируют в Россию
РИА Новости: треш-блогер Чехов находится в центре временного содержания
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Арестованный на Филиппинах российский 22-летний треш-блогер Никита Чехов находится в центре временного содержания, его депортируют в Россию, сообщили РИА Новости в посольстве РФ на Филиппинах.
Бюро иммиграции Филиппин
в среду арестовало 22-летнего гражданина России
, грозившего в видеороликах на своем аккаунте TikTok распространить в республике ВИЧ-инфекцию.
"По имеющейся информации, операция по задержанию гражданина РФ блогера Никиты Чехова была проведена в соответствии с общим распоряжением президента страны о привлечении к ответственности иностранных граждан, подрывающих общественную безопасность. После медосвидетельствования он был помещен в центр временного содержания для оформления процедуры депортации в Россию", - сообщили в диппредставительстве.
Посольство РФ находится на связи с компетентными органами Филиппин по поводу происходящего.