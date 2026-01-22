Рейтинг@Mail.ru
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:23 22.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ
Беженец из Красноармейска, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА Новости, как до освобождения города российскими войсками в результате минометного... РИА Новости, 22.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ

Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ минами

Освобожденный российскими военными Красноармейск - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
Освобожденный российскими военными Красноармейск
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Беженец из Красноармейска, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА Новости, как до освобождения города российскими войсками в результате минометного обстрела ВСУ погибли его соседи.
"Украинцы напротив, через два дома сидели, оттуда минами запускали. Саня, сосед, мина ему в дом прилетела, что он потерял сознание... выполз потом, ноги перебитые, выполз обгоревший, наверное, сознание терял, на руках выполз. Раз - и возле двери так и умер", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в похожей ситуации погиб еще один его сосед Алексей. После очередного обстрела он выбежал тушить свой загоревшийся дом и погиб в результате повторного минометного удара.
Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.
