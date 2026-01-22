https://ria.ru/20260122/bezhenets-2069489823.html
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ - РИА Новости, 22.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ
Беженец из Красноармейска, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА Новости, как до освобождения города российскими войсками в результате минометного... РИА Новости, 22.01.2026
Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ
ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Беженец из Красноармейска, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА Новости, как до освобождения города российскими войсками в результате минометного обстрела ВСУ погибли его соседи.
"Украинцы напротив, через два дома сидели, оттуда минами запускали. Саня, сосед, мина ему в дом прилетела, что он потерял сознание... выполз потом, ноги перебитые, выполз обгоревший, наверное, сознание терял, на руках выполз. Раз - и возле двери так и умер", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что в похожей ситуации погиб еще один его сосед Алексей. После очередного обстрела он выбежал тушить свой загоревшийся дом и погиб в результате повторного минометного удара.
Президент РФ Владимир Путин
вечером 30 ноября 2025 года посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска
в ДНР
и Волчанска
в Харьковской области
. Путин поблагодарил группировку войск "Центр" за освобождение Красноармейска.