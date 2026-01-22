Беженец из Красноармейска рассказал о гибели соседей при обстреле ВСУ

ДОНЕЦК, 22 янв - РИА Новости. Беженец из Красноармейска, пожелавший остаться неназванным, рассказал РИА Новости, как до освобождения города российскими войсками в результате минометного обстрела ВСУ погибли его соседи.

"Украинцы напротив, через два дома сидели, оттуда минами запускали. Саня, сосед, мина ему в дом прилетела, что он потерял сознание... выполз потом, ноги перебитые, выполз обгоревший, наверное, сознание терял, на руках выполз. Раз - и возле двери так и умер", - рассказал собеседник агентства.