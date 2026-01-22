Украинские войска попытались атаковать Бердянск

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, беспилотник сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

По его словам, всего за прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты области.