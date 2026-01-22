Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска попытались атаковать Бердянск - РИА Новости, 22.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:17 22.01.2026
https://ria.ru/20260122/berdyansk-2069556610.html
Украинские войска попытались атаковать Бердянск
Украинские войска попытались атаковать Бердянск - РИА Новости, 22.01.2026
Украинские войска попытались атаковать Бердянск
Украинские войска пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, беспилотник сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T13:17:00+03:00
2026-01-22T13:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
бердянск
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_0:332:3049:2047_1920x0_80_0_0_a457fb09f3654ca2b54f179b868c81fb.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
бердянск
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987238870_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_a8596e87421571dae8751898784b5fef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бердянск, запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия
Украинские войска попытались атаковать Бердянск

Балицкий: БПЛА ВСУ попытались атаковать Бердянск, их сбили на подлете к городу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО
Боевое дежурство ЗРК Тор-М1 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство ЗРК "Тор-М1" в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв - РИА Новости. Украинские войска пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, беспилотник сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"Зафиксированы попытки атак БПЛА противника на город Бердянск, вблизи села Нововасильевка Бердянского муниципального округа БПЛА противника был сбит в воздушном пространстве", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
По его словам, всего за прошедшие сутки зарегистрировано шесть фактов целенаправленной атаки противника на населенные пункты области.
"К счастью, обошлось без пострадавших", - добавил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБердянскЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала