Украинские войска попытались атаковать Бердянск
Украинские войска попытались атаковать Бердянск - РИА Новости, 22.01.2026
Украинские войска попытались атаковать Бердянск
Украинские войска пытались атаковать город Бердянск в Запорожской области, беспилотник сбили на подлете к городу, сообщил губернатор Евгений Балицкий. РИА Новости, 22.01.2026
Украинские войска попытались атаковать Бердянск
Балицкий: БПЛА ВСУ попытались атаковать Бердянск, их сбили на подлете к городу