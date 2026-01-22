Комик Белый* сохранил долю в российской компании

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Признанный иностранным агентом комик Руслан Белый* сохранил долю в российской компании, которая занимается обработкой данных, с другими партнерами-иноагентами, следует из официальных документов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным, фирма является микропредприятием, а основной ее вид деятельности - "деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации". Из документов также следует, что баланс компании за 2024 год составил 10 тысяч рублей.