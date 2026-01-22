https://ria.ru/20260122/belgorod-2069718016.html
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас - РИА Новости, 22.01.2026
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас
Движение на улице Губкина в Белгороде, где вывезли боеприпас, восстановлено, сообщает глава городской администрации Валентин Демидов. РИА Новости, 22.01.2026
2026-01-22T23:34:00+03:00
2026-01-22T23:34:00+03:00
2026-01-22T23:34:00+03:00
происшествия
белгород
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg
https://ria.ru/20260122/pvo-2069714147.html
белгород
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_2c10571eb6085b913cb4840e1fc6c4d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас
В Белгороде восстановили движение по улице Губкина, с которой вывезли боеприпас