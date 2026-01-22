Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас
23:34 22.01.2026
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас - РИА Новости, 22.01.2026
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас
Движение на улице Губкина в Белгороде, где вывезли боеприпас, восстановлено, сообщает глава городской администрации Валентин Демидов. РИА Новости, 22.01.2026
происшествия
белгород
белгородская область
валентин демидов
вячеслав гладков
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгород
белгородская область
происшествия, белгород, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Белгороде восстановили движение на улице, с которой вывезли боеприпас

В Белгороде восстановили движение по улице Губкина, с которой вывезли боеприпас

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
Вид на центральную часть Белгорода - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть Белгорода. Архивное фото
МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Движение на улице Губкина в Белгороде, где вывезли боеприпас, восстановлено, сообщает глава городской администрации Валентин Демидов.
"Движение по улице Губкина восстановлено в обычном режиме", - написал Демидов в Telegram-канале.
В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде, на улице Губкина, обнаружена воронка от боеприпаса, жертв и пострадавших нет. По словам главы области, из близлежащих домов отселили более 1,7 тысячи человек, был развернут оперативный штаб администрации города. Демидов в четверг вечером сообщал, что взрывотехники Минобороны РФ извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания.
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО - РИА Новости, 1920, 22.01.2026
ПВО сбила 22 украинских БПЛА над Россией
ПроисшествияБелгородБелгородская областьВалентин ДемидовВячеслав ГладковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
