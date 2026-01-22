Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде взрывотехники извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 22.01.2026 (обновлено: 22:02 22.01.2026)
В Белгороде взрывотехники извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания
В Белгороде взрывотехники извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания
Взрывотехники Минобороны РФ извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания с улицы Губкина в Белгороде, где ранее была обнаружена воронка, сообщил глава... РИА Новости, 22.01.2026
В Белгороде взрывотехники извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания

БЕЛГОРОД, 22 янв - РИА Новости. Взрывотехники Минобороны РФ извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания с улицы Губкина в Белгороде, где ранее была обнаружена воронка, сообщил глава городской администрации Валентин Демидов.
В среду губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде, на улице Губкина, обнаружена воронка от боеприпаса, жертв и пострадавших нет. По словам главы области, из близлежащих домов отселили более 1,7 тысячи человек. Как уточнял мэр, введено временное ограничение движения для всех видов транспорта на участке улицы Губкина. Развернут оперативный штаб администрации города.
"Почти сутки без перерыва шла сложнейшая работа. Чтобы обеспечить безопасность горожан, взрывотехникам министерства обороны пришлось вести масштабные земляные работы на большой глубине с применением специальной техники. Они свою задачу выполнили - боеприпас вывезли для обезвреживания", - написал Демидов в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что улица Губкина пока остается перекрытой. Он отметил, что коммунальные и аварийные службы должны привести территорию в порядок и убрать последствия земляных работ для восстановления безопасности.
"Жители, которые временно покинули дома из-за вчерашнего ЧП на Губкина, могут возвращаться в свои квартиры. Для 50 человек, находящихся в ПВР: мы организованно доставим вас домой", - добавил глава города.
