В Белгороде взрывотехники извлекли и вывезли боеприпас для обезвреживания

Мэр уточнил, что улица Губкина пока остается перекрытой. Он отметил, что коммунальные и аварийные службы должны привести территорию в порядок и убрать последствия земляных работ для восстановления безопасности.

"Жители, которые временно покинули дома из-за вчерашнего ЧП на Губкина, могут возвращаться в свои квартиры. Для 50 человек, находящихся в ПВР: мы организованно доставим вас домой", - добавил глава города.